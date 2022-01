Потребителите използват все повече устройства в ежедневието си. Интелигентните домове също включват голям брой джаджи със смарт функционалности. Google осъзнават този факт и искат да улеснят целият процес на настройване, свързване и синхронизиране на всичките хардуерни устройства. с които разполагаме. Компанията стартира нова инициатива с името "Better Together", която цели да достигне интеграцията на екосистемата от приложения и услуги по същия начин, както Apple. За да реализира концепцията от Google са готови с 13 нови софтуерни функционалности за Android, които бяха представени на CES 2022. Сред тях са полезни инструменти, като например по-бърз и лесен начин за свързване на Bluetooth слушалки. Нова опция ще позволи да отключвате устройства с Android и Chrome ОS, директно от часовник с Wear OS 3. Споделянето на съдържание между хромбуците и смартфоните също е приоритет за "Better Together" инициативата, съобщава PocketNow. Инициативата ще е насочена и към подобряване на интеграцията с продукти на външни производители, което ще се хареса на много хора. Google ще позволят да стриймваме аудио съдържание от смартфоните на високоговорителите на компании като Bose. Интеграцията на Android с Windows лаптопите също е подобрена с опция да използват Fast Pair за синхронизиране на текстови съобщения. Първоначално функцията ще е достъпна за лаптопите на Acer и HP, но след това и за други водещи производители. Телевизорите с Android TV също ще бъдат актуализирани, за да се улесни работата им с други устройства, използващи Android и Chrome OS. Още от Digital: Apple тайно купуват реклами от Google, за да увеличат приходите си от App Store