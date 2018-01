Имате нов смартфон? Това навярно ви изпълва с вълнение и нетърпение. Всичко е изненада за вас, особено ако сте променили модела и производителя на старото си устройство. Новият ви телефон има напълно различен интерфейс от този, с който сте свикнали? Тези малки изненади обаче могат да се превърнат в разочарование и раздразнение, ако не сте фен на новите функции. Ето защо от Android Pit ще ни покажат как да деактивираме пет вградени опции, които подмамват. 1. Деактивирайте звуците и вибрациите при докосване Вибрациите и звуците, които имитират реакцията на истински бутон, може да ви изнервят бързо, така че ги изключете. Освен, че зле имитират действителността, единственото нещо, което всъщност правят, е да източват батерията. За целта отидете в Settings > Sounds > Other sounds. От тук можете да деактивирате звуци на клавиатурата, звуци за заключване на екрана, звуци и вибрации при докосване на екрана и др. 2. Деактивирайте вибрациите на клавиатурата, когато пишете Е, клавиатурата има собствено мнение по въпроса, така че, за да деактивирате вибрациите при писане, ще трябва да се насочите към настройките на самата клавиатура, независимо дали използвате вградената или тази, която сте инсталирали. За целта, отворете Settings > Language and input > Virtual keyboard. Изберете вашата клавиатура и деактивирайте ‘Keyboard sound’ и ‘Keyboard vibration’. 3. Деактивирайте автоматичното коригиране Често пъти автоматичното коригиране е по-скоро пречка, отколкото помощ, така че вероятно ще искате да деактивирате тази функция, преди да продължите да инсталирате приложения. За целта отидете в Settings > Language and input > Virtual keyboard и изберете клавиатурата, която използвате. В настройките на клавиатурата натиснете ‘Text Correction’ и деактивирайте опцията ‘Auto replace.’ 4. Деактивирайте всички предварително инсталирани приложения, които не използвате Повечето производители зареждат устройствата си с приложения за собствените си услуги. Възможно е обаче никога да не използвате тези услуги, така че не е нужно да ги пазите. Всяко едно от тези приложения ще иска да се актуализира, а някои дори може да правят това във фонов режим, без да разберете за това. Не можете напълно да ги деинсталирате (освен ако телефонът ви не е разкодиран), но можете да ги поставите в режим на хибернация. За целта отидете в Settings > Apps. Изберете приложението, което искате да деактивирате и в информацията за приложението ще откриете бутон за деактивиране. Можете също така да изберете да деактивирате известията от него, ако искате. 5. Изключете анимациите Може да деактивирате звука при зареждане на телефон си, така че да не се налага да чувате всеки път "Hello Moto" или да гледате анимациите на компанията. За да направите това трябва да отидете до Settings > Sounds. В зависимост от производителя, ще има различни опции, които трябва да деактивирате. За Motorola тя се нарича “Power up sound”, а за Huawei/Honor – ‘Start up sound.’ Нещата не са толкова лесни обаче за собствениците на Samsung устройства. Те имат няколко опции. За потребители, които не са с разкодирано устройство трябва да поставят устройството в безшумен режим, преди да го рестартират или изключат, или могат да деактивират всички звуци в Settings > Accessibility > Hearing. За разкодирани устройства потребители могат да изтрият аудио файловете в SystemEtc PowerOn.wav за включване и SystemMediaAudioui shutdown.ogg за изключване. Вижте как да прехвърлим цялата си информация на ново Android устройство