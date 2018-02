Moдерните уеб браузъри предлагат полезни функции, които запомнят паролите и автоматично ни логват в разлизнбите сайтове в интернет. Това е много полезно особено, когато сте в движение и използвате мобилно устройство. Експертите по сигурността, обаче постоянно предупреждават, че активирането на тези инструменти ни правят изключително уязвими за хакерите. Това е причината да ни съветват да спред да използваме автомичното попълване и сами да въвеждаме паролите си. Ето как най-лесно да го направите в мениджъра за пароли LastPass и популярните браузъри Google Chrome и Моzilla Firefox, като следвате няколко прости стъпки, предаде MakeUseOf: Блокирайте Autofill в Google Chrome 1. Oтворете меню "Settings" и потърсете опцията "Autofill". 2. Кликнете "Password and forms" и "Маnage Passwords>Autofill Settings". 3. Необходимо е да премахнете отмеката до тази функция, което спира автоматичното попълване за адреси и друга подобна информация. 4. Трябва да натиснете Back бутона и да отворите "Manage Passwords" и да изберете слайдъра до "Auto Sign-In". Toва ще спре запаменяването в Google Chrome. Блокирайте Autofill в Mozilla Firefox 1. Oтворете последователно "Preferences>Privacy and Security". 2. Премахнете отметката от "Remember logins and passwords for websites" в раздела "Browser Privacy". 3. Последната стъпка е да изтриете запазените пароли с функцията "Saved Logins" и "Remove All". Блокирайте Autofill в LastPass 1. Кликнете върху иконата на LastPass в браузъра. 2. Изберете "Preferences". 3. След това махнете отметката до "Automatically Fill Login Information" в раздела "General" от прозореца, който се отваря. Вижте как могат да разкрият самоличността ни от уеб браузъра