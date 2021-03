Оптималната работа на компютъра е процес, който зависи от множество фактори. Ако използвате специализиран софтуер или отваряте много програми едновременно може да очаквате проблеми. Един от на-важните компоненти за производителността на компютъра е RAM паметта. Повечето декстоп устройства вече имат 8GB и 16GB RAM, като постепенно 32GB се утвърждава като стандарт за индустрията. Оперативната памет позволява на процесите да работят във фонов режим, за да може бързо да превключвате между приложенията на компютрите. Проверката на RAM паметта е много полезна, като тези данни са налични от "About PC" секцията на десктопите. Ето как да видите информацията за Windows: 1. Кликнете върху Start менюто и въведете "about" в лентата за търсене. 2. Изберете "About Your PC" от резултатите, които ще видите. 3. Скролнете докато откриете "Installed RAM" секцията. Този раздел ще ви покаже количеството RAM,с което разполагате, както и колко от ресурсите използвате в реално време. Имайте предвид, че системните процеси също се нуждаят от RAM и това е причината да не може да използвате пълния капацитет оперативна памет. Можете да постигнете същия ефект и от лентата за задачи, съобщава BusinessInsider: 1. Кликнете с десния бутон в Taskbar и изберете "Task Manager". Клавишната комбинация е "Crtl+Shift+Esc". 2. Натиснете "Performance" таба в горната част. Ако не виждате данните скролнете и изберете "More Details. 3. След като отворите "Memory" секцията ще видите какво количество RAM се изразходва от активните процесори на компютъра. Ако използвате устройство от Mac серията трябва да кликнете върху иконата на Apple в горния ляв ъгъл на екрана. След това изберете "About This Mac" секцията. Допълнителен прозорец ще ви предостави детайли за начина, по който използвате RAM паметта. Още от Digital: Какви подобрения да очакваме в DDR5 RAM паметта