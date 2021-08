YouTube премахнаха възможността да кликнем върху видео плейъра, за да премимем към конкретна част от видео клиповете. Това се случи през миналата година и предизвика недоволството на редица потребители. Все пак Google е обърнала внимание на своите потребители и разработиха алтернативно решение което предлага сходна функционалност. В момента трябва да задържите и плъзнете пръста си над плейъра, за да се придвижите напред или назад в даден клип. Компанията експериментира с още по-удобен начин да превъртаме съдържанието, което гледаме в YouTube от смартфоните с Android. Oт xda-developers ни информират за тестова функция, която вече е налична за някои потребители. За да използваме опцията трябва да натиснем продължително в която и да е чат от прозореца с видеоклипа. След това с плъзгане на пръста по екрана можем да придвижваме плейъра в двете посоки. По този начин се улеснява целия процес, при който първо докосвате екрана, после натискате плейъра, а накрая плъзгате пръста напред или назад, за да превъртите. Когато активирате новия жест ще видите съобщения с текст "Slide left or right to seek". Google се очаква в кратки срокове да актуализират всички съвместими устройства към YouTube Version 16.30.34, за да позволи на всички потребители да тестват новият метод. Всяко подобрение, което улеснява управлението на мултимедийното съдържание в YouTube е добра новина за потребителите. Още от Digital: YouTube вече поддържа стрийминг на видео с 4K HDR качество за Android