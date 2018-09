HMD Global подготвят премиерата на нов смартфон с Android, който ще бъде представен само след няколко седмици. Компанията започна да разпространява покани за специално събитие, което ще се проведе на 4 октомври в Лондон. Текстът към нея е сигурна гаранция, че на тази дата ще станем свидетели на нов смартфон с бранда Nokia. Поканата не разкрива повече детайли за името или техническите спецификации на предстоящия смартфон, съобщава CNet.

Един от вариантите е HMD Global да представят официално Nokia 7.1 Plus, който е обект на множество спекулации през последните месеци. Въпросният модел се очаква да има сензор за пръстов отпечатък и двойна задна камера. Дизайнът на устройството включва изрязан дисплей и стъклен корпус. Nokia 7.1 Plus ще е част от Android One програмата и вероятно ще се захранва от Qualcomm Snapdragon 710 процесор. Скоро ще разберем повече за подобренията, които ни очакват в този модел.

Не бива да забравяме, че Nokia вече работят над смартфон, който има пет задни камери. Тази характеристика ще му позволи да се конкурира с най-добрите модели с Android на пазара. При всички положения ни очакват много интересни събития на 4 октомври, когато Nokia ще представят следващия си атрактивен смартфон. Продажбите му ще стартират в кратки срокове след премиерата и това ще изостри допълнително конкуренцията в мобилната индустрия в края на 2018г.

