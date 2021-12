Екосистемата от мобилни услуги на Apple предлага множество възможности да комуникирате и да се забавлявате от своите устройства. Потребителите също така могат да създадат и изберат Memoji, което да използват като Apple ID снимка. Това е забавен начин да общувате със своите приятели и да синхронизиранет анимираният символ между iPhone и iPad. За да го направите са необходими само няколко кликвания в менюто. Ако имате iPhone X или по-нова версия може да анимирате свое мемоджи от Face ID сензорите. Първата стъпка е да създадете собствено емоджи или мемоджи за iPhone и iPad. Това може да стане от Меssages приложението като изберете "Stickers" бутона. Функцията се поддържа от iOS 13 и по-високите версии на операционната система. След като създадете мемоджи може да продължите напред. Eто какви стъпки да следвате, според HowToGeek: 1. Отворете менюто с настройки на iPhone и iPad. 2. Изберете секция "Мessages". 3. Отворете раздела "Share Name and Photo". 4. Ако слайдера "Nаme and Photo Sharing" e изключен ще трябва да го активирате. 5. В таба "Share Automatically" изберете "Contacts Only", за да споделите автоматично новата снимки с хората от списъка с контакти. 6. Изберете "Аdd Photo" опцията. 7. От секцията "Memoji" ще видите пълен списък с налични мемоджита. 8. Кликнете върху "See More", за да видите повече опции. 9. Когато сте готови със своя избор имате опцията да използвате мемоджито като снимка за Apple ID. 10. Имате избор от съществуващите опции или да добавите нов символ, след което изберете "Next" в горния десен ъгъл. 11. Можете да мащабирате снимката по предпочитан начин. 12. Остава да изберете в какъв цвят да бъде фона. 13. Натиснете "Dоne" бутона, когато сте готови. 14. Последната стъпка е да се съгласите с използването на снимката с бутона "Use". Още от Digital: Как безопасно да изтриете или деактивирате вашето Apple ID