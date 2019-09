Asus предизвикаха голямо внимание на пресконференцията си, която предшестаа официалния старт на IFA 2019 в Берлин. Компанията представи два атрактивни лаптопа, които се казват ProArt StudioBook One и ProArt StudioBook X. Първото устройство бе определено от Asus като най-мощния лаптоп, създаван досега в индустрията. заради впечатляващия хардуер, който ще предложи на потребителите, предаде TheVerge. Техническите спецификации на Asus ProArt StudioBook One включват NVIDIA Quadro RTX 6000 видео карта с 24GB видео памет. Устройството поддържа функции като Ray Tracing и 8K RED Video Recording. Дисплеят е с големина от 15.6 инча и 4K резолюция при съотношение на екрана от 16:9, като скоростта за опресняване на кадрите e 120Hz. Софтуерни оптимизации подобряват качеството на картината. Най-мощните версии разполагат с Intel Core i9-9980HK процесори, 32GB RAM модули и 1 терабайт SSD дискове. Asus са използвали и охладителна система от последно поколение, гарантираща оптимална температура дори при най-сериозното натоварване. В момента това са всички детайли, с които разполагаме за Аsus ProArt StudioBook One. Едва ли ще си не наложи да чакаме твърде много, за да разберем каква ще е цената. Още от Digital: Какво трябва да знаем когато купуваме лаптоп