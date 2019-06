Някои хора казват, че Google Slides – безплатното онлайн приложение за съвместно представяне на презентации – представлява версия на PowerPoint предназначена за онези, които не могат да си позволят скъп софтуер. Google Slides обаче е страхотна програма, която ви позволява да създавате всичко – от презентации на работното място до готварски книги. Единственото изискване е да имате профил в Google. Благодарение на Make Use Of научаваме как можем да създадем презентация, стъпка по стъпка. Стъпка 1: Настройка на документа Отворете Google Slides. Ако сте в Google Drive, кликнете New -> Google Slides -> From a template. Можете да използвате празна презентация, ако искате, но за този урок ще променим предварително съществуващ дизайн. Има по-малко стъпки, за това. След като кликнете върху From a template“, ще бъдете отведени в галерията с шаблони, които са групирани по теми. За целите на урока е използван „General presentation“. Когато отворите шаблона си, ще видите екран, който изглежда много подобен на този. Горе е лентата за навигация. От лявата страна на работното ви пространство ще виждате страниците с шаблони в реда, в който са изложени в момента. В центъра на работното ви пространство ще видите по-голяма версия на страницата, която в момента е активна. От дясната страна на работното ви пространство ще видите друго падащо меню, наречено „Themes“. Стъпка 2: Запознайте се с навигационната лента Под „File“ са основните опции за контролиране на презентацията ви в Google Slides. Те включват споделяне, импортиране на слайдове, изтегляне на слайдове, основни настройки на страницата, настройки за печат и език. Под „Edit“ ще намерите основните инструменти за управление на всяка отделна страница. Те включват опции за отмяна на действие, повторение на действие, изрязване, копиране и поставяне. Под „View“ ще видите различните начини, по които можете да видите презентацията си. Можете също да видите опцията „Animations“. Ако кликнете върху менюто „Insert“, ще видите различни опции за съдържание, което можете да включите в презентацията си. Под „Format“ ще намерите всички инструменти, които ще са ви необходими, за да коригирате текста си. Менюто „Slide“ ви позволява да правите големи промени в цялата си презентация. Менюто „Arrange“ ви позволява да организирате елементите на всяка отделна страница. Менюто „Tools“ ви позволява да коригирате правописа, да търсите думи в речника и да добавите опции за достъпност към презентацията си. Менюто „Add-ons“ е пряк път до специални функции, които можете да добавите към слайдовете си в Google. Менюто „Help“ предлага допълнително обучение. Оттук можете и да търсите актуализации. Стъпка 3: Промяна на темата Както вече споменахме, Google Slides групира шаблоните по теми, според определена цел. Темите включват специфични шрифтове, цветове и стилове. За да промените вашата тема, превъртете наличните опции в дясната страна на работното пространство. Кликнете върху тази, която отговаря на вашите нужди. Стъпка 4: Променете шрифта Кликнете в полето за писане и започнете да пишете и ще можете да променяте шрифта и цвета на шрифта. За да промените цвета, уверете се, че шрифтът, който искате да промените, е избран. След това кликнете върху опцията за цвят на шрифта, която тук е оградена в червено. Когато кликнете върху нея, ще се появи падащо меню с мостри. Оттук можете да изберете цветовете, които вече са налични в цветовата ви палитра, или да създадете съвсем нов цвят, като кликнете върху „Custom“. Ако искате да промените стила на шрифта, отново се уверете, че текстът е избран. След това кликнете върху падащото меню за шрифта. Изберете стила, който искате. Уверете се, че шрифтът, който избирате, е лесен за четене. Повечето презентации се разглеждат от разстояние. Стъпка 5: Промяна на фона За да промените фона, кликнете с десен бутон върху страницата на слайда. Когато го направите, уверете се, че текстът на тази страница не е избран. След това изберете „Change Background“. Ще се появи диалогов прозорец и можете да промените цвета на фона, да поставите изображение във фонов режим или да възстановите предишното състояние по подразбиране на фона. Под „Color“ можете също да изберете плътен цвят или градиент за вашия фон. Можете също така да създавате персонализирани цветове и градиенти. След като фонът ви бъде финализиран, можете да изберете „Done“ или „Add to theme“. Ако добавите този фон към темата си, всички страници в презентацията, които имат съответстващ фон, ще отразят тези нови промени, които сте направили. След като се приложи, кликнете върху „Done“. Стъпка 6: Замяна на изображение За да направите това, кликнете върху изображението, което искате да подмените, за да се появи синьото ограничително поле. След това кликнете върху „Replace Image“. След това можете да изберете да качите изображение от компютъра си, да търсите в мрежата изображение или да вмъкнете изображение чрез URL адрес. Стъпка 7: Изтриване на слайд За да се отървете от тези страници, които не ви трябват отидете в лявата страна на работното си пространство. Кликнете с десния бутон върху страницата, която искате да премахнете. Кликнете върху „Delete“. Стъпка 8: Преместване на слайд За да преместите слайд до края, например, кликнете с десния бутон върху страницата, която искате да преместите, след това изберете „Move slide to end“. Стъпка 9: Добавяне на преходи За да добавите „transition“ между два от слайдовете, кликнете с десния бутон на мишката върху страницата, която искате да коригирате, след което кликнете върху „Change Transition“. Когато го направите, лентата с инструменти от дясната страна на работното ви пространство ще ви покаже нови опции, които можете да използвате. Изберете желаната опция от падащото меню. Можете също да изберете да приложите този преход към цялата презентация или само на отделен слайд.