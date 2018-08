HMD Global работят над интересна идея в следващия си смартфон от висок клас. Компанията подготвя премиерата на модел, който се казва Nokia A1 Plus и ще има сензор за отпечатък, който е вграден в дисплея. Това дизайнерско решение ще позволи на устройството да премахне изцяло рамките около дисплея и да остави повече пространство за самия екран. Ако сензора за отпечатък е вграден в самия панел няма да е нужно да е разположен на гърба, където е позиционирана основната камера. Информацията e разпространена от WinFuture.de, които многократно са разкривали достоверни детайли за предстоящи смартфони на големите компании. Според данните Nokia A1 Plus ще се захранва от процесор на Qualcomm от последно поколение, което вероятно означава Snapdragon 845. Tехническите характеристики на този модел ще са сходни с тези на Nokia 8 Sirrocco, който може да се определи като най-доброто устройство на HMD Global, което видяхме от началото на годината досега. Има голяма вероятност HMD Global да покажат за първи път Nokia A1 Plus на изложението IFA 2018, което ще се проведе в Берлин между 31 август и 5 септември. По този начин компанията ще привлече вниманието на потребителите и ще се опита да регистрира високи продажби на Nokia A1 Plus през последното тримесечие на годината. Премиерата в началото на септември може да се възприема като гаранция, че смартфона ще работи под управлението на Android 8.0 Oreo. Oще от Digital: Nokia искат да станат един от петте най-големи производители на смартфони до 2023г.