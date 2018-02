Вероятно не сте много впечатление от това, че може да ползвате Notepad на Windows компютъра си. В сравнение с инструменти като Microsoft Word и с други трети страни текстови редактори, тази програма не впечатлява чак толкова обикновения потребител с възможностите, които предлага. Но това не означава, че Notepad е безполезен! Ако сте готови да научите повече за Notepad и искате да напишете някои забавни мини-програми, разгледайте информацията на Make Use Of. Влезте в матрицата Искате ли да възпроизведете ефектите от филма „Матрицата“ на компютъра си? Можете да го направите само с няколко реда код. Отворете нов документ на Notepad, след което копирайте и поставете този код: @echo off color 02 :tricks echo %random%%random%%random%%random%%random%%random%%random%%random% goto tricks Запазете файла като Matrix.bat. Името не е важно - просто се уверете, че го запазвате като bat файл. За да го стартирате кликнете два пъти върху него. Накарайте компютърът ви да говори В днешно време не е толкова шокиращо да чуете устройство да говори. Това е възможно благодарение на Cortana и подобни инструменти. Но преди години това не беше така, компютрите „говореха“ само във фантастичните филми. С Notepad обаче можехте да накарате компютъра да говори. За да направите това, отворете нов документ на Notepad и поставете този код: Dim Message, Speak Message=InputBox("Enter text","Speak") Set Speak=CreateObject("sapi.spvoice") Speak.Speak Message Запишете го като Talking.vbs, но името може да е каквото искате. Просто се уверете, че файла е VBS. Кликнете два пъти върху този файл и въведете някакъв текст – и ще усетите чудото, когато компютърът ви проговори! Генериране на нов PIN код Препоръчваме ви да използвате мениджър на пароли, защото запазването на уникални пароли за всеки сайт е трудно. Но ако все още не искате да използвате инструмент като LastPass, Windows може да генерира нов код за вас. Поставете следния код в нов файл на Notepad: @echo off :Start2 cls goto Start :Start title Password Generator echo I will make you a new password. echo Please write the password down somewhere in case you forget it. echo ----------------------------------------¬----------------------- echo 1) 1 Random Password echo 2) 5 Random Passwords echo 3) 10 Random Passwords echo Input your choice set input= set /p input= Choice: if %input%==1 goto A if NOT goto Start2 if %input%==2 goto B if NOT goto Start2 if %input%==3 goto C if NOT goto Start2 :A cls echo Your password is %random% echo Now choose what you want to do. echo 1) Go back to the beginning echo 2) Exit set input= set /p input= Choice: if %input%==1 goto Start2 if NOT goto Start 2 if %input%==2 goto Exit if NOT goto Start 2 :Exit exit :B cls echo Your 5 passwords are %random%, %random%, %random%, %random%, %random%. echo Now choose what you want to do. echo 1) Go back to the beginning echo 2) Exit set input= set /p input= Choice: if %input%==1 goto Start2 if NOT goto Start 2 if %input%==2 goto Exit if NOT goto Start 2 :C cls echo Your 10 Passwords are %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random% echo Now choose what you want to do. echo 1) Go back to the beginning echo 2) Exit set input= set /p input= Choice: if %input%==1 goto Start2 if NOT goto Start 2 if %input%==2 goto Exit if NOT goto Start 2 Запазете файла като Generator.bat – името няма значение, важен е формата на файла. Кликнете двукратно върху файла, за да го отворите и ще видите едно просто меню. Можете да изберете дали да създадете една, пет или десет пароли. Вижте шест нестандартни приложения на Notepad