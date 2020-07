Време е да си купите нов компютър? Пазаруването на нов лаптоп или десктоп е вълнуващо, но потенциално скъпо изживяване. Ето защо от CNet препоръчват да продадете старата си машина, въпреки че ви изглежда твърде бавна и остаряла. Ако мислите, че идеята е добра, не спирайте да четете. По-долу ще откриете полезни съвети за това какво да направите, ако сте решили да продавате компютъра си. Архивирайте личните си файлове За да не загубите важни документи, снимки или видеоклипове, които съхранявате на компютъра си трябва да ги запазите. Преди да върнете фабричните настройки на вашия компютър, не забравяйте да отделите няколко минути или часове, в зависимост от това колко файлове и папки имате, за да преместите всичко на външен хард диск. Ако нямате външен хард диск, винаги можете да ги качите в облачна услуга за съхранение като OneDrive, Dropbox или Google Drive. Излезте от всичките си акаунти Отделете няколко минути, за да излезете от всичките си имейл акаунти, приложения и услуги на вашия Windows компютър. Това е допълнителна стъпка за сигурност, която можете и трябва да предприемете. Отворете всяко приложение, в което сте се логвали и се разлогнете. За да премахнете всички акаунти от Microsoft Mail, отворете панела с настройки на Windows 10, отидете на Accounts -> Email & accounts -> кликнете всеки акаунт -> Manage -> Delete account from this device. Изтрийте хард диска Ако работите на лаптоп, уверете се, че е свързан към източник на захранване. Процесът на изтриване на хард диска може да отнеме известно време, особено ако имате много информация, съхранявана на вашия компютър. 1. На вашия Windows 10 компютър кликнете върху иконата на менюто Start в долния ляв ъгъл на екрана. 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело за Settings. 3. Намерете „Update & Security“ в списъка с опции. Кликнете върху опцията. 4. Намерете и кликнете върху Recovery в списъка с опции в лявата част на прозореца. 5. Кликнете върху „Get Started“ под „Reset this PC“. 6. Изберете „Remove Everything“. 7. Кликнете върху опцията „Change Settings“ и плъзнете превключвателя под „Data erasure“. Това ще принуди Windows 10 да почисти хард диска след изтриването на вашите файлове, което ще затрудни другите да възстановяват личните ви файлове. 8. Кликнете върху „Confirm“ и следвайте останалите подкани. След като процесът започне, просто оставете компютъра си на мира. Това може да отнеме няколко часа и компютърът ви ще се рестартира няколко пъти. Ще знаете, че е направено, когато видите началния екран за настройка на Windows или чуете Cortana да започне да говори. Намерете спецификациите на вашата система Преди да предоставите компютъра си за продажба някъде, ще трябва да знаете какво точно продавате. Най-бързият начин да намерите номера на модела е да погледнете в долната част на корпуса на лаптопа. Обикновено трябва да има някакъв текст и логото на производителя на устройството. Ако номерът на вашия модел не може да бъде намерен или търсенето с името не показва спецификациите на вашата система в интернет, кликнете с десния бутон върху иконата на менюто Start и след това кликнете върху System от списъка с опции. Под „Device Specifications“ ще намерите процесора и инсталираната RAM памет. Кликнете върху „Storage“ в лявата част на прозореца, за да видите размера на вашия твърд диск. Къде и как можете да продавате вашия компютър Имате няколко различни опции за продажба на стария си компютър. Можете сами да го продадете в услуги като eBay, Craigslist или Facebook Marketplace, но бъдете готови да се занимавате с потенциални купувачи, които със сигурност ще се опитат да ви убедят да им предоставите възможно най-добрата сделка. Ако решите сами да продавате своя компютър, не забравяйте да включите качествени снимки, да посочите дефекти или драскотини и да изброите всичко, което е включено в офертата ви - например зарядното устройство или оригиналната кутия. Ако не ви се замимава с купувачи, посетете някой от многото уебсайтове, които с готовност ще ви представят оферта след като им кажете какво продавате. Ако приемете офертата, ще трябва да опаковате компютъра и да го изпратите на доставчика, който след това ще го разгледа и ще провери състоянието му, преди да ви заплати за него. Такива сайтове са Apple Trade In, ItsWorthMore, BuyBackWorld, Amazon Trade-In. Вижте как да използвате смартфона си като микрофон на компютър с Windows