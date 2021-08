Търсенето на любопитна информация в Google обикновено отнема само няколко секунди. Алгоритмите на компанията са изключително полезни в откриването на релевантни данни за всяка заявка. Вероятно ви се е случвало да откривате повече от един линк с подходяща информация свързaна с темата на търсенето. По този начин Google спестява време да търсите сами в отделни страници, като видите всички налични данни директно от резултатите на вашата заявка. Teхнологичният гигант иска да задоволи любопитството на всички онези, които си задават въпроса как точно Google Search избира да покаже съответните резултати. Това е възможно с функцията About This Result, която е достъпна за профилите от няколко месеца. Въпросният инструмент вече показва данни за начина, по който уеб сайтовете показват определено съдържание на профилите. Нов ъпдейт на Google разширява възможностите на функцията като разкрива защо и как търсачката избира конкретните резултати на всяка заявка. Moжете да кликнете върху иконата с три точки в ъгъла на всеки резултат от търсене, за да стартирате допълнителното меню. Този панел ще ви покаже повече детайли как алгоритмите на Google са избрали да ви покажат съответните резултати. Търсачката индексира съдържанието от милиарди уеб сайтове, за да открие за секунди най-релевантните резултати. Аbout This Result e подходящ начин да разберете как се извършва търсене по ключови думи и се откриват публикациите, които търсите онлайн. Секцията включва и полезни съвети как да извлечете максимума от Google Search и още по-лесно да намирате, от какво се нуждаете в интернет. Още от Digital: Най-полезните команди за по-прецизно търсене в Google Search