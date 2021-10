Гледането на видео в YouTube е подходящ начин да се забавлявате, докато пътувате. Разнообразното съдържание, което е достъпно в услугата обещава да поддържа вниманието ви в продължение на часове. Алгоритмите на Google внимателно анализират какво гледате и се опитват да препоръчват клипове, които съвпадат с личните ви предпочитания.

YouTube постоянно въвеждат промени, с които да ни накарат да прекарваме повече време в своите профили. Последната иновация на компанията се казва "New To You" и както името подсказва е секция, в която ще виждате препоръчително съдържание. Новият персонализиран раздел ще е наличен за уеб версията, мобилните приложения, но също и за YouTube клиента за умните телевизори.

Teстовете с новата функционалност са продължили няколко месеца, като финалната версия скоро ще е достъпна за всички потребители, съобщава TechCrunch.

Интеграцията на "New To You" ще предложи по-ефективен метод за препоръчване на видео клипове от вградените алгоритми на Google, които използва услугата. Идеята е потребителите да виждат съдържание от канали и потребители, с които не са запознати досега. Селекцията ще е базирана на историята на гледане и ще е фокусирана около ключови предпочитания и индивидуални интереси.

Собствениците на смартфони ще виждат "New To You", когато презаредят началната страница, като новия таб ще се показва и като скролвате в съдържанието. Новият инструмент за препоръчване на съдържание ще е полезен и за самите автори, които ще могат да достигнат до по-голяма аудитория, в допълнение към крайните потребители.

Още от Digital: Нови 10 скрити функции и бързи команди в YouTube при гледане на компютър (Видео)