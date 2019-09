Поради нарастващите опасения относно сигурността и неприкосновеността на личния ни живот, идеята да се заличим от интернет никога не е била по-наболяла. И все пак този процес е сложен: интернет е огромно пространство, а някои от нас са оставяли десетилетия наред цифрови отпечатъци. Ако сте решили да заличите данните си от интернет или може би само да изтриете някои стари онлайн акаунти, съветите на Android Authority ще ви дадат насока от къде да започнете. Какво трябва да знаете предварително В зависимост от степента на текущата ви онлайн активност, пълното премахване на онлайн присъствието ви може да е невъзможно. Например, докато можете да изтриете акаунта си във Facebook, съобщенията, които сте изпращали частно на други хора, ще останат непокътнати. Facebook е само едно от потенциално хилядите места, на които може да сте били активни онлайн. Освен това, когато деактивирате онлайн акаунти, неизбежно ще загубите достъп до определени платформи, програми или функции. Без Google акаунт не можете да изтегляте приложения на Android устройството си; без акаунт в Amazon не можете да купувате неща от Amazon. От вас зависи каква част от дигиталното ви аз искате да премахнете, деактивирате или изтриете. Имайки това предвид, препоръчително е да оставите изтриването на имейл адреса си за най-накрая, ако въобще възнамерявате да го изтриете. Може да се наложи да се свържете с някои уебсайтове по имейл, за да ги помолите да премахнат вашата информация от сървърите си. Откъде да започнете Съставете списък на уебсайтовете, от които искате да се премахнете, като ги подредите по приоритет въз основа на това колко желаете да се изтриете от тях. 1. Социални сайтове Много хора са регистрирани в големи социални уебсайтове като Facebook, Instagram и LinkedIn, но тези, които използвате ежедневно, трябва да са на първо място в списъка ви. Докато проверявате тези уебсайтове, трябва да потърсите и всички потенциално свързани профили. Например, може да използвате Facebook като вход за Discord, за това проверете на Facebook -> Settings -> Apps and Websites. След като имате списък с уебсайтове, време е да опитате да преоткриете онези, за които може да сте забравили. 2. Използвайте имейли Опитайте да търсите в стари имейли с ключови думи като „account”, „activation”, „registration”, „username”, „verification”, „password” и вижте кои уебсайтове се появяват. Може да се наложи да филтрирате резултатите по дата, за да се върнете към най-старите имейли. Помислете също за миналите си занимания и хобита. Какво ви е харесвало преди две години? Какво сте правили преди десет години? Тези въпроси могат да доведат до отдавна забравени уебсайтове, към които сте свързани или към които подозирате, че сте свързани, за които можете да търсите в имейл акаунта си. 3. Използвайте Google search В полето за търсене на Google опитайте да потърсите някои лично идентифициращи подробности като поставите фразите в кавички. Неща като име, имейл адрес, минали или настоящи мобилни номера или потребителски имена. Можете да направите това в режим „инкогнито“ или в частен режим, ако не искате тази информация да се записва в историята на сърфирането ви. 4. Приложения на вашия телефон, програми на вашия компютър Инсталираните приложения и програми са други разкриващи източници на онлайн активност. Вероятно сте идентифицирали връзки към много от тях вече – например акаунт в Spotify, който се използва в момента, но можете да откриете нещо, за което сте направили акаунт преди години. Често приложенията на вашия смартфон изискват само вашите данни в Google Play или App Store, но понякога изискват да си направите акаунт. 5. Хардуер Като крайна мярка направете равносметка на хардуера си и помислете дали сте регистрирали данните си във фирма за поддръжка на продукти или за гаранционни цели. Въпреки че не е разумно да анулирате гаранция там, където все още може да ви потрябва. Време е да започнете с изтриването на акаунтите След като съставите списък с онлайн акаунти, които искате да изтриете, време е да стартирате правилно процеса на изтриване. Посетете първо най-важните за вас уебсайтове, логнете се и след това да потърсите „remove account”, „deactivate account”, „unregister” или нещо подобно. Ако не можете да видите опция за премахване или деактивиране на акаунта, може да се наложи да извършите търсене в мрежата, за да разберете какво да направите за конкретния уебсайт. Страниците за контакти за уебсайтовете обикновено са лесни за намиране, на техните начални страници, но може да се наложи да изпратите някои имейли с искане за деактивиране на акаунта или премахване на информация. Повечето от най-известните уебсайтове имат специални страници, които да ви помогнат да премахнете акаунта си и да изтриете предишната си активност, така че не би трябвало да изпитвате прекалено големи затруднения. Тези страници обикновено може да бъдат намерени в настройките на акаунта, евентуално придружени от ръководство и някои общи условия. Възползвайте се от клаузата за защита на данните Гражданите на Европейския съюз може да се възползват от клауза за защита на данните, известна като Right to be Forgotten (https://gdpr.eu). Информацията няма да е напълно премахната от интернет и някой, който знае къде да я търси, ще може да я намери. Това само означава, че Google няма да индексира съответните връзки, така че достъпността до информацията намалява. Искането за изполване на клаузата може да бъде отказано въз основа на това колко важна е информацията за обществения интерес. Други платени и безплатни услуги Има много платени и безплатни услуги, които могат да ви помогнат да заличите присъствието си в интернет, като например DeleteMe, Deseat.me и Unroll Me. Не препоръчваме нито една от тях като алтернатива на ръчното търсене и премахване на акаунти, защото процесът е прекалено поверителен, за да поставите цялата си вяра на трети страни. Те обаче могат да са от голяма помощ. Какво не можете да изтриете Ако преди това сте се подписали и дали правата си за публикуване на нещо, което сте написали, малко вероятно е да успеете да премахнете това съдържание, освен ако настоящият собственик не се съгласи да го изтрие. Колкото по-популярно е това съдържание или продукт, толкова по-трудно ще бъде да го изтриете. Ако изобщо сте известен в работата си, може да е трудно някога напълно да се покриете в интернет. Аспектите на вашия онлайн профил неизбежно ще пробият и други източници и това е невероятно трудно да се избегне. Данните за онлайн активността постоянно се купуват и споделят за целенасочена реклама. Тази информация обаче трябва да бъде анонимна до известна степен – никой не трябва да споделя детайли за вашето име, възраст, адрес и длъжност без вашето съгласие. Вижте 5 начина да проверите кой ви проследява онлайн