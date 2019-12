Популярното приложение на Microsoft предлага разнообразни възможности да синхронизирате и използвате смартфоните с компютъра. Компанията постоянно ъпдейтва Your Phone, за да го направи още по-полезно за потребителите. В продължение на месеци се тества функция за провеждане на гласови обаждания от устройства с Android. Досега тази опция бе налична за членовете на Windows Insider програмата. За в бъдеще няма да се налага да се съобразявате с това ограничение, тъй като функцията Calls вече е достъпна за всички. Както името подсказва с нея потребителите могат да получават и стартират обаждания през смартфоните, директно от компютъра. Мобилното приложение е оптимизирано и за устройствата с iOS, но също така е достъпно за премиум модели с Android като Samsung Galaxy Nоte 10. Компанията се надява с такива подобрения да накара повече хора да използват приложението Your Phone от своите устройства. Вече можем да виждаме и управляме нотификации, да следим статуса на батерията и да споделяме уолпейпъра, като е предвидена и поддръжка за Dual SIM функционалност. Възможността за извършваме и приемане на гласови обаждания ще улесни доста хора и е поредната голяма актуализация на Microsoft Your Phone от началото на годината досега. Още от Digital: Приложението Microsoft Your Phone вече поддържа две SIM карти