Разработчиците на популярното приложение за видеоконференция официално потвърдиха, че са назначили на работа дългогодишен експерт в сферата на киберсигурността. Неговото име е Джейсън Лий, който досега бе вицепрезидент на Salesforce в "Security Operations" дивизията, като за в бъдеще ще бъде главен директор по въпросите на информационната сигурност в Zoom. В официално изявление компанията потвърди, че първия работен ден на Джейсън Лий на новата длъжност е 29 юни, съобщава ZDNet. Той ще се отчита директно на Aпарна Пава, който е главен оперативен директор на Zoom. При всички положения назначаването на толкова опитен специалист ще допринесе за подобряване на сигурността на приложението. Всъщност богатата кариера на Джейсън Лий включва много длъжности в сферата на управлението на личните данни и защитата на онлайн профилите, които изпълнява над две десетилетия. Последната работа на новия директор по сигурността в Zoom бе като вицепрезидент на "Security Operations" отдела на Salesforce, в който е шеф на екип от над 300 души. Джейсън Лий работи на тази длъжност в периода между септември 2017г и юни 2020г. Основна задача е да отговаря и управлява цялата IT инфраструктура на Salesforce. За да го направи са необхидими изключително бърза реакция при наличие на проблем ,превенция на методите за събиране на лични данни, но също откриване на бъгове и тракери, които следят активността на потребителите. Преди това Джейсън Лий в продължение на повече от 15 години е част от Microsoft, като през този период натрупва жизненоважен опит. След това е избран за принципен директор на "Security Engineering for the Windows and Devices" дивизията, което е един от най-важните отдели в структурата на Microsoft. В този случай водещата цел за Джейсън Лий е да се грижи за сигурността на услуги като Xbox Live, Windows Update и много др. Назначението му като шеф на сигурността на Zoom определено ще се хареса на потребителите, които използват приложението, тъй като ще ги предпазва още по-ефективно от вируси и хакери.