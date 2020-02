Ако имате папки, пълни със снимки и видеоклипове, които искате да споделите със семейството си, може да направите това по различни начини. Но кой е най-добрият начин да споделяте снимки с любимите си хора? Информацията на Make Use Of ще ви помогне да си отговорите на този въпрос. 1. Facebook Facebook има много недостатъци, но предлага един от най-добрите начини за споделяне на вашите снимки. Може би най-голямото предимство на Facebook е неговата повсеместност. Сайтът има 2,5 милиарда потребители и най-вероятно почти всички от вашето семейство имат акаунт. Facebook улеснява споделянето на снимки; можете да създадете частен албум и да го споделите с други потребители за секунди. Няма объркване с имейл адреси и не е нужно да убеждавате другите членове на вашето семейство да се адаптират към непознато приложение. Можете да качите толкова снимки, колкото желаете, и да ги споделяте с толкова потребители, колкото искате. 2. Услуги за съхранение в облак Друг начин е да използвате услуга за съхранение в облака. Тук доминират основно три услуги: Google Drive, OneDrive и Dropbox. Google Drive предоставя на всички потребители безплатно 15 GB място. OneDrive предлага 5 GB, а Dropbox предлага 2 GB. Всяка от услугите ви позволява да създадете папка, в която може да качите снимките, които искате да споделите със семейството си. След това можете или да споделяте папката директно, или да направите това чрез линк. Трябва да знаете имейл адреса на човека, с когото ще споделите. 3. Google Photos Ако нямате нищо против това Google да компресира всичките ви изображения до 16 MP, а всичките ви видеоклипове до 1080p, можете да качите толкова снимки, колкото искате в Google Photos. Услугата разполага с алгоритми за разпознаване на снимки. Така например, ако искате да споделите снимки на минало семейно събитие или конкретна снимка, инструментът за търсене на Google Photos може лесно да ги намери. Просто напишете нещо като „семейство с Дядо Коледа“ или „Кръщенето на Бебе Иво“ и съвпадащите изображения ще се появят веднага. 4. Приложения за незабавни съобщения Трите начина за споделяне на снимки, които разгледахме досега, са насочени главно към споделяне на много снимки едновременно. Ако искате да споделите една две снимки или видеоклип, по-добре е да се обърнете към приложение за незабавни съобщения. Много хора инстинктивно ще се обърнат към WhatsApp, но това не е най-добрата услуга за незабавни съобщения за споделяне на снимки. Тя ви позволява да изпращате само 30 изображения, а всяко изображение / видео е ограничено до 16 MB. За разлика от него, Telegram ви позволява да споделяте файлове до 1,5 GB. Можете да използвате услугата, за да изпратите 4K изображения с висока разделителна способност, ако наистина се налага. 5. Flickr Flickr е услуга, която се ползва от професионалните фотографи. Ако някога сте платили за професионална семейна фотосесия, има голям шанс фотографът ви да използва Flickr, за да сподели цифровите копия на снимките с вас. 6. AirDrop Ако имате устройства на Apple, използвайте AirDrop за лесно споделяне. Подобно на приложенията за незабавни съобщения, услугата е по-подходяща за изпращане на единични или малък брой снимки, а не за споделяне на масивни папки. Можете да използвате AirDrop за споделяне на снимки, албуми, събития, списания, слайдшоу и др., което го прави не само един от най-добрите инструменти за споделяне на снимки, но и за споделяне на спомени от преживяванията на цялото семейство. Не забравяйте, че колкото повече снимки изпращате чрез AirDrop, толкова повече време ще ви е необходимо. За най-добри резултати, уверете се, че двете устройства са възможно най-близо едно до друго. 7. WeTransfer Някои уеб приложения са специализирани в това да ви позволят да изпращате много снимки и видеоклипове на семейството си. Една от водещите услуги в областта е WeTransfer. Тя ви позволява да споделяте безплатно 2 GB снимки (и други данни). Не е нужно дори да си правите акаунт. Разбира се, има няколко ограничения. Например съдържанието, което споделяте е достъпно за вашето семейство за изтегляне само в рамките на седем дни и можете да добавите само до три имейл адреса, с които да споделяте снимките. Ако искате да премахнете ограниченията, ще трябва да се регистрирате за WeTransfer Plus. Ограничението на данни се увеличава до 20 GB. WeTransfer Plus струва $ 12 на месец. 8. USB памет И накрая, никога не трябва да пренебрегвате надеждните USB флаш памети. Ако всички сте в една и съща стая и разполагате с подходящи устройства, това е най-бързият и лесен начин за споделяне на снимки. Вижте три лесни и безплатни приложения за споделяне на големи файлове в Интернет