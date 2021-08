Microsoft се отказаха от опитите си да разработят собствена операционна система за смартфони. Въпреки това компанията опитва да предлага широк набор от полезни функционалности за собствениците на мобилни устройства. Ако използвате Windows 10 и имате смартфон на Samsung е възможно да споделите екрана с по-големия екран на компютрите. Toва е подходящо за управление на съобщенията, работа с приложения и забавление с игри. За да се възползвате от интересната функционалност е необходимо да инсталирате приложение, което се казва Windows Your Phone. На този етап, обаче не всички устройства с Android ще имат достъп до софтуера, което е сериозна лимитация за много хора. Системата на Microsoft включва няколко различни приложения, които допълват възможнсотите на Your Phone. Най-подходящият пример е Link To Windows, което позволява бърз трансфер на файлове от Android на Windows. Потребителите имат достъп и до Phone Screen, който възпроизвежда началния екрана на смартфоните на по-големите екрани на компютрите. Следващото заглавие се казва App и е разработено да стартира мобилните приложения в отделни прозорци. Според данни на SlashGear вече се тества идеята да бъде увеличен броя на съвместимите смартфони. Вероятно първоначално ще видим повече устройства на Samsung да могат да работят с YourPhone. Колкото по-бързо Microsoft премахнат ограничението и позволят на други смартфони да използват функцията толкова повече хора ще започнат да синхронизират мобилните устройства с Windows. Още от Digital: Microsoft Your Phone ще улеснява управлeнието на устройства от приложението