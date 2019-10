Култовият франчайз Call of Duty вече е достъпен за водещите платформи за смартфони и за кратко време се превърна в хит сред потребителите. Разработчиците oт Activision се похвалиха, че само за няколко дни Call Of Duty: Mobile е преминала границата от 35 млн. инсталации. Нови данни на платформата за статистически анализ Sensor Tower потвърждава, че играта е регистрирала 100 млн. изтегляния за Android и iOS в първите седем дни. Това е абсолютен рекорд в сегмента на смартфоните. По този начин Call Of Duty: Mobile се превръща в най-бързо изтегляната мобилна игра досега, успявайки да изпревари друга класика в жанра: Маrio Kart Tour. Припомняме ви, че популярното заглавие на Nintendo бе изтеглено 90 млн. пъти в първите седем дни. Информацията на CultOfMac допълва още, че 55.7% от инсталациите на Call Of Duty: Mobile или 56.9 млн. броя идват от устройствата с iOS. Любителите на игрите в САЩ са били най-активни и са генерирали над 17 млн. даунлоуда. Eдна от основните причини за успеха на заглавието е, че предлага разнообразие от различни режими като Team Deatmatch, Free-for-All, Hardpoint и Domination. Всеки от тях включва възможност да се присъединят между осем и десет човека. Имайте предвид, че е необходима връзка към интернет, за да може да играете Call Of Duty: Mobile. При всички положения играта на Activision може да се определи като най-успешната премиера през 2019г досега. Разработчиците обещават и много допълнителни ъпдейти. Още от Digital: Защо компютърните игри са по-добри от конзолните игри