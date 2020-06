Microsoft Your Phone е името на полезно приложение, което предлага интеграция между смартфоните с Android и устройствата с Windows 10. Това е много практично решение, което обещава да ви спести ценно време. Свързването на смартфона с настолния компютър ви позволява да използвате функционалностите на по-големия екран. Софтуерните инженери на Microsoft постоянно тестват и предлагат допълнителни подобрения, които прeвръщат Your Phone в още по-добър софтуер. По този начин може да виждате и отговаряте на входящи съобщения, да управлявате нотификации от приложения или да приемате обаждания от десктопа. Нужни са само няколко кликвания, за да разгледате и запазите колекцията си от снимки и мултимедия. Всичко това е направено с цел да не се налага дори да водите смартфона от джоба. Изглежда, че компанията няма намерение да спира дотук и вече работи над още две функции, които тепърва ще станат част от Microsoft YourPhone. Благодарение на информация на WindowsLatest разбираме повече за подобренията, над които работи компанията. Много скоро членовете на Windows Insider програмата ще разполагат с възможността да тестват "Picture-In-Picture" режим в приложението. Тази функция позволява да заредите чата с даден човек в отделен прозорец, докато продължите да гледате съдържание в основния таб. Има как да движите тази секция върху екрана и да променяте големината съобразно желанията ви. Вече са започнали тестове за още по-добра опция за приемане на входящи обаждания с YourPhone от компютъра. Успоредно с това потребителите ще имат достъп до функция за копиране и изличане на текст от снимка, което със сигурност ще допадние на доста хора. За да я използвате е необходимо само да изберетет "Copy From Text Picture" опцията с кликване върху десният бутон на мишката. Новите подобрения се очаква да са достъпни "до седмици" за потребителите, които са част от Windows Insider проргамата. Oще от Digital: Приложението Microsoft Your Phone позволява да контролирате музиката на смартфона от компютъра