Кафето е любима напитка и предпочитан начин за стартиране на деня за милиони хора по цял свят. Положителните и ободряващи ефекти на кофеина върху тялото са добре известни. Една чаша кафе сутрин е достатъчна да се почуствате по-енергични и по-добре да свършите задачите за деня. Aктивните съставки на кафето се използват от голямо разнообразие от продукти. Роботите едва ли е първата асоциация, която си правим когато чуем кафе. Колкото и странно да звучи, обаче дори тези машини имат нещо общо с обичаната от мнозина гореща напитка. За разлика от хората, обаче роботите не се нуждаят от напитката, за да се ободрят, тъй като не им е необходимо. Вместо да пият кафе машините използват зърна от кафе, които им помагат да се придвижват върху пространства с неправилна структура. Този атрактивен проект е дело на учени от UC San Diego Jacobs School of Engineering, съобщава SlashGear. Всъщност идеята на учените е да положат допълнителен слой към изкуствените крака на роботите, в който има зърна от кафе. По този начин се подпомага сериозно движението им, като кафето помага крайниците им да възприемат същата форма като повърхността. Засега тези модули се тестват като "Boots For Bоts" на различни терени и доказват учудващо добра ефективност. Сред тях са скалисти отломки, дървени стърготини и различни неравни външни повърхности. Оказва се, че при всяка от тях движението на роботите е по-бързо, като средната стойност е с около 40%. Концепцията за специалните обувки е атрактивна и също така няма да се отрази сериозно на цената за производство, което е важно предимство. Основната от кафе е допълнена от латексово покритие, което допринася за промяната на формата при допир с повърхността и възстановяване на първоначалното състояние. Учените твърдят още, че "Boots For Bоts" имат добро сцепление и предотвратява подхлъзвания по неравните терени. Още от Digital: Защо не трябва да си сипваме кафе, докато не се е сварило напълно