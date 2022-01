Понякога се случва, че при опит да отворим даден линк или сайт, получаваме съобщение за грешка. Това може да бъде доста досадно и дори изнервящо, ако информацията, която търсим, ни трябва спешно. MakeUseOf ни дава пет съвета какво можем да направим, ако даден сайт не се отваря.

Какво означават съобщенията за грешка

Често, когато даден сайт не се отваря, има различно съобщение за грешка. Те не винаги обясняват точно какъв е проблемът, но дават поне ориентир в коя посока да търсим потенциално решение.

Има и сайтове като Down for Everyone or Just Me, които проверяват връзката към другите страници. Те дават информация дали проблемът е централен и никой няма достъп до сайта или е локален, т.е. само за конкретния потребител.

Какво значи грешка 403 Forbidden

Това се получава, когато достъпът до сайта е блокиран. Причина може да е проблем с мрежата, блокиране от страна на самия сайт или др. VPN и прокси сървъри понякога могат да са както решение на проблема, така и причина за блокирането.

Какво означава грешка 404 Page Not Found

Това е грешка при липсваща страница. Може линкът към нея да е погрешен, а може и страницата да е преместена или напълно изтрита.

Какво означава грешка 500 Internal Server Error

Това е проблем със самия сървър. Потребителят няма какво да направи и трябва да изчака администраторите да го оправят.

Какво означава грешка 503 Service Unavailable

Това отново е проблем със сайта. Може да е претоварен от прекалено голям трафик, хакерска атака, да е спрян за поддръжка или др.

Как да отворим сайт през Google Cache

Google пази кеширани версии на страниците, които индексира. Понякога тези версии са доста актуални, но е възможно и да са сравнително стари. Това в голяма степен зависи от честотата на промяна на съдържанието на страниците.

Чрез функцията може да се види как е изглеждала страницата при последното ѝ индексиране от Google. Това е достъпно от самата търсачка в резултатите от търсене. Трябва да се кликне на трите точки до резултата и да се избере Cached в долния десен ъгъл на отворения прозорец. Ако липсва така опция – Google не пази кеш за въпросната страница.

Може да използваме и Internet Archive

Това е друга платформа, която поддържа функцията Wayback Machine. Тя пази архив от стари версии на някои сайтове. Зависи от популярността на конкретния сайт и колко често бива ъпдейтван.

Услугата е безплатна, като се поддържа от дарения. Затова тя не винаги разполага с пълен архив на даден сайт. Все пак е полезно решение за намиране на по-стара и рядко променяна информация.

Добавките за браузър може да са проблем

Някои добавки за браузър може да се окажат проблем за отварянето на дадени страници. Например ако става дума за добавка за родителски контрол. Също така някои сайтове блокират достъпа на определени добавки поради различни причини.

При проблем с достъпа до даден сайт, може да се пробва добавките да бъдат временно изключени, за да се види дали това ще възстанови достъпа. Резултатът ще е мигновен, като не трябва да се чака, така че, ако проблемът продължи – причината не е от добавките.

Има ли нужда от VPN

Често решението при блокиран достъп до сайт е VPN. Това обаче зависи отново от вида наVPN-а. Някои не маскират произхода на трафика напълно. Други пък не са разрешени за използване от даден доставчик, сайт, работодател и др. Все пак, си струва да се пробва и през VPN, а вече има и множество безплатни такива услуги.

Използване на прокси сървър

Това е по-лесна алтернатива на VPN, но съответно и по-малко ефективна. Прокси сървърите са своеобразен посредник и може да се използват за заобикаляне на ограничения за достъп до даден сайт заради географска позиция например.

Прокси сървърите вече са много разпространени. Някои от тях са и безплатни, като Startpage например. Има и опция за анонимен преглед на сайтовете. Разбира се, има и възможност сайтовете да блокират достъпа при засичане на прокси сървър, но си струва да се опита.