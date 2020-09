Windows 10 приложенията не искат да се инсталират на компютъра ви? Неприятно е, когато инсталацията не се стартира или се стартира, но внезапно спира, или получавате код за грешка.

От Make Use Of обясняват защо понякога софтуера не се инсталира в Windows и разгледат как да решим проблема.

1. Рестартирайте компютъра си

Това е често срещана стъпка за отстраняване на проблеми. Причината, поради която софтуерът не се инсталира на вашия компютър, може да бъде временeн проблем. Преди да преминете към по-сериозни корекции, трябва да рестартирате.

Ако проблема не се реши след рестартирането продължете да изпълнявате съветите по-долу.

2. Проверете настройките на инсталатора на приложения

Windows 10 ви позволява да инсталирате както традиционните настолни приложения, така и приложенията от Microsoft Store. В зависимост от това какви настройки сте избрали, може да сте ограничени да инсталирате приложенията само от Store, така че преди да продължите проверете настройките.

За целта отидете на Settings -> Apps -> Apps & features. Най-отгоре ще видите секцията „Choose where to get apps“. Ако падащото меню е настроено на „The Microsoft Store only (recommended)“ няма да можете да инсталирате приложения от никъде другаде.

Променете тази настройки на „Anywhere“ или „Anywhere, but let me know...“.

Трябва да проверите също и настройката в Settings -> Update & Security -> For developers. Проверете дали опцията „Sideload apps под Use developer features“ е избрана. Ако е избрано „Microsoft Store apps“, няма да можете да инсталирате приложения от други източници.

Ако сте в Windows 10 S Mode, ще може да инсталирате приложения само от Microsoft Store. За да промените това ще трябва да излезете от режима.

3. Освободете място на диска

Ако имате изключително малко място на диска, може това да е причината да не успявате да инсталирате нов софтуер. Това важи особено за инсталирането на тежки инструменти, като Microsoft Office или Adobe, за които са необходими няколко гигабайта.

4. Стартирайте инсталатора като Administrator

Благодарение на User Account Control (UAC) в Windows, вашият акаунт работи само с права на администратор, когато е необходимо. Тъй като повечето софтуери изискват администраторски права за инсталиране, обикновено ще видите UAC подкана, когато се опитвате да инсталирате ново приложение.

Това обаче понякога може да се провали. Може да видите грешка или инсталаторът може изобщо да откаже да се стартира. В тези случаи трябва да стартирате инсталатора като администратор ръчно.

За целта, затворете диалоговия прозорец на инсталатора, ако е отворен, след това кликнете с десния бутон на мишката върху файла на инсталатора и изберете „Run as administrator“.

5. Проверете 64-битовата съвместимост

Повечето софтуер се предлага както в 32-битова версия, така и в 64-битова. 64-битовият софтуер е съвместим само с 64-битови версии на Windows. 32-битовите приложения обаче ще се изпълняват както в 32-битов Windows, така и в 64-битов Windows, тъй като 64-битовият Windows е обратносъвместим.

Би трябвало софтуерът автоматично да избере правилната версия за инсталиране на вашата система или да се инсталира като 32-битов. Ако имате модерен компютър, вероятно е 64-битов, което означава, че това не е проблем. Но ако не сте сигурни, обаче трябва да разберете дали имате 64-битов Windows.

6. Стартирайте Program Troubleshooters

Windows 10 включва няколко вградени инструмента за отстраняване на проблеми, които се опитват да откриват и отстраняват често срещани проблеми. Те не винаги работят добре, но си струва да опитате и този вариант.

За достъп до инструмента за отстраняване на неизправности, отидете на Settings -> Update & Security -> Troubleshoot. Стартирайте „Program Compatibility Troubleshooter“ и вижте дали ще коригира някакви проблеми. Можете също да стартирате Windows Store Apps, ако имате проблеми с приложението Store.

7. Деинсталирайте предишните версии на софтуера

Понякога проблемът може да идва от стара версия на софтуера, така че си струва да опитате и този метод. Отидете на Settings -> Apps -> Apps & features и деинсталирайте текущата версия на софтуера. Това не трябва да изтрие данните, които сте запазили в приложението, но е добре за всеки случай първо да архивирате всички настройки или друга важна информация.

8. Прегледайте настройките на антивирусната си програма

Понякога вашият антивирусен софтуер може да e причината, софтуера да не може да се инсталира. Може да се опитвате да инсталирате програма, която всъщност е зловреден софтуер. Когато вашият антивирусен софтуер открие това, би трябвало да блокира инсталирането на това приложение. Но ако сте деактивирали известията от вашия антивирусен софтуер, може да не разберете това. Ето защо трябва да отворите защитния си инструмент и да проверите за скорошни сигнали.

Ако подозирате, че програма, която искате да инсталирате, съдържа злонамерен софтуер, трябва да я сканирате с онлайн вирусен скенер.

Има обаче вероятност вашият антивирусен софтуер да стане прекалено взискателен и да попречи на законните програми да имат достъп до необходимите папки, когато се опитват да се инсталират (известно е, че Malwarebytes Premium прави това). В такъв случай ще трябва да деактивирате временно вашия антивирусен софтуер, за да оставите инсталацията да завърши.

9. Уверете се, че програмата е съвместима с вашата версия на Windows

Някои програми не са съвместими със съвременните версии на Windows. Например, изоставените преди години приложения, вероятно никога не са били актуализирани, за да поддържат Windows 10. Когато случаят е такъв, Windows може да ви помогне да ги стартирате, понеже има някои инструменти за съвместимост, но все пак програмата може да не работи правилно.

Първо, трябва да проверите уебсайта на доставчика, за да видите дали софтуерът поддържа вашата версия на Windows. Дори и да не е съвместим, можете да изтеглите инсталационния файл и да се опитате да го инсталирате така или иначе, но като знаете официалната позиция на програмиста е полезно.

Ако приложението се инсталира правилно, изпълнете стъпките на изпълнимия файл. Ако инсталаторът не се стартира, опитайте същата процедура с изпълнимия файл на инсталатора.

Кликнете с десния бутон върху изпълнимия файл на приложението и изберете „Properties“. В прозореца, който се отвори преминете към таба „Compatibility“. Изберете „Run this program in compatibility mode“ за по-ранна версия на Windows.

Това може да помогне, ако знаете, че приложението работи на по-стара версия. Ако не, трябва да пробвате другите опции под „Settings“.

