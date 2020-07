Скуката е част от ежедневието на всички хора. В такива моменти, важното е да се мотивираме по някакъв начин, за да излезем от това състояние. В противен случай ще се самообвиняваме, че сме си загубили времето. Ако ви е скучно, а телефона ви е наоколо, има много продуктивни начини да прекарате времето си, смятат от Make Use Of. Дори ако все още ви е скучно след като приключите с тези задачи, поне ще имате някакво удовлетворение от усилията, които сте положили. И тъй като това са общи съвети, те са приложими както за iPhone, така и за потребители на Android. 1. Почистете пощенската си кутия Обичайно е да оставяме маловажните имейли да се трупат, непрочетени, във входящата ни поща. Опасността от това е, че може да пропуснем важен имейл, когато той влезе, тъй като той се губи сред големия брой непрочетени съобщения. А и постоянно имаме угризение, че ни чака задача, която рано или късно трябва да се свърши. Добрата новина е, че обикновено са необходими само пет минути, за да сканирате непрочетените си имейли и да ги поставите там, където им е мястото: архив, боклук или спам. Освен това може да се възползвате от възможността и да се отпишете за новинарските бюлетини, които вече не искате да получавате. Така в бъдеще ще имате по-малко нежелана поща. 2. Организирайте вашите приложения Ако сте от тези, които много обичат да изпробват нови приложения, телефонът ви навярно е пълен с такива, които вече не използвате. Прегледайте началния си екран и изтрийте всички приложения, които вече не са ви необходими. Можете също така да пренаредите приложенията си, ако имате iPhone, за да направите любимите си по-достъпни. Организираният начален екран улеснява намирането на приложенията ви. 3. Проверете известията си Почти всяко приложение на телефона ви моли за вашето внимание чрез известията, които ви изпраща. Ако не ги отхвърлите, тези известия се подреждат в Notification Center, като по този начин е по-малко вероятно да забележите важните. Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да получите достъп до вашия Notification Center. Докоснете известие, за да отворите съответното приложение или прекарайте пръст наляво и докоснете „Clear“, за да го премахнете. Докоснете и задръжте бутона „X“ и изберете „Clear All Notifications“, за да премахнете всички наведнъж. 4. Актуализирайте списъка си със задачи Навярно много задачи чакат да им отделите време. Друг продуктивен начин да прекарате време на устройството си е да запишете всичко, което трябва да направите. Има много полезни за тази цел приложения. По този начин няма да ги забравите. Не забравяйте да зададете крайни срокове или напомняния за задачите си. 5. Сортирайте снимките си Едно от хубавите неща на смартфона е, че винаги имате камера със себе си и може да правите постоянно нови снимки. Недостатъкът е, че това може да доведе до огромна галерия, пълна с безброй подобни снимки. Отделете малко време, за да изтриете снимки, които не ви трябват, да редактирате тези, които се нуждаят от това и да създадете албуми за различните си спомени. 6. Направете списък на нещата, които трябва да напазарувате Един от най-добрите начини да пестите пари е като се придържате към списъка си с нещата, които трябва да напазарувате. За да създадете такъв списък може да използвате приложението Notes. 7. Прегледайте вашите контакти Хората често променят своите данни за контакт - преместват се на нов адрес, променят телефонния си номер, актуализират имейл адресите си и дори се женят и получават нови фамилни имена. Ако ви е скучно, отворете приложението Contacts и се уверете, че данните за всички ваши контакти са актуални и не се дублират. 8. Започнете да си водите дневник Воденето на дневник е полезно за вашето психично здраве и фантастичен начин да организирате мислите си. Можете да поддържате дигитален дневник в приложението Notes или да изтеглите специализирано приложение. Има много приложения, от които можете да избирате, много от тях маркират вашите публикации с местоположения, дейности и дори музика. Вижте 5 лесни начина да повишите производителността си по време на COVID-19