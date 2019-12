Почти всяко приложение и услуга, които са налични днес, изискват да се регистрирате за абонамент. Така след време лесно може да загубите следите на всички абонаменти, които сте регистрирали. А ако се регистрирате чрез iPhone или iPad, може да се чудите как да анулирате абонаментите си. От информацията на Make Use Of ще разберете как да преглеждате всички абонаменти, за които сте се регистрирали на вашия iPhone и как да ги контролирате. Как да намерите всички абонаменти, за които сте се регистрирали от вашия iPhone? 1. Отворете приложението „Settings“ на вашия iPhone или iPad. 2. Докоснете името си в горната част на списъка. 3. На новата страница докоснете „Subscriptions“. Как да анулирате абонаменти на iPhone? Следвайте горните стъпки за достъп до страницата с абонаменти за вашия Apple ID. Тук ще видите всички абонаменти, които се числят към вашия акаунт в Apple. Докоснете абонамента, от който искате да се отпишете или промените. Ако имате само един абонамент, тази страница ще ви отведе право към него. В примера по-долу можете да видите как да отмените Apple Music. Докоснете „Apple Music Membership“, за да видите подробности и промените абонамента, ако искате. Долу ще видите бутон „Cancel Subscription“. Докоснете го и потвърдете, за да се отпишете от услугата на приложението. Как да отмените абонаментите на Apple на вашия Mac? Ако предпочитате, можете също да анулирате абонамент за приложение на вашия Mac. Тъй като Apple раздели iTunes за macOS на няколко различни приложения, тази функционалност вече се намира в App Store. Отворете App Store на вашия Mac и кликнете върху името и профила си в долния ляв ъгъл. След това изберете „View Information“ горе вдясно. Може да се наложи да потвърдите паролата си за Apple ID, за да продължите. След като видите страницата „Account Information“, превъртете надолу до секцията „Manage“. Ще видите „Subscriptions“ с броя на абонаментите в момента в акаунта ви; кликнете върху „Manage“ вдясно. Тук ще видите много подобен панел на този на iPhone и iPad. Той ви позволява да променяте или да се отпишете от приложение на Apple или на трета страна, стига да сте влезли в същия Apple ID. Как да отмените iTunes абонаменти в Windows? Ако използвате компютър с Windows, все още можете да управлявате абонаментите си за Apple чрез страницата за абонаменти на iTunes. Отворете iTunes и отидете на Account -> View My Account. Това ще ви отведе до панел, подобен на „Account Information“ в App Store. Превъртете надолу до секцията „Settings“, където ще видите опцията „Subscriptions“. Кликнете върху „Manage“ до нея. След това можете да редактирате или анулирате абонаментите си. Как да управлявате други абонаменти на вашия iPhone? Ако не намерите абонамента, който търсите, като използвате горепосочените методи, ще трябва да се отпишете по друг начин. Горните начини за управление на абонаменти се отнася само за тези приложения, за които сте се абонирали чрез вашия Apple ID. Няма да се показват абонаментите, които сте направили чрез други устройства. Например, може да сте се регистрирали за Spotify Premium чрез Google Play Store на Android устройство или да сте се присъединили към YouTube на уебсайта на компанията. Въпреки че можете да се наслаждавате на тези акаунти, като влизате в приложенията на вашия iPhone, Apple няма нищо общо с вашия абонамент. Как да управлявате своя план за съхранение на iCloud? За да се отпишете от iCloud плановете на вашия iPhone, ще трябва да посетите Settings -> [вашето име] -> iCloud -> Manage Storage. Тук докоснете „Change Storage Plan“, а след това „Downgrade Options“, за да се върнете към безплатен план. Вижте как да решим най-често срещаните проблеми с всички модели iPhone