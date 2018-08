Няма ограничения за начините, по които можете да добавите рамки към снимките си. От онлайн инструменти и мобилни приложения до десктоп програми, има по нещо, което да отговаря на нуждите на всеки. Приложенията и сайтовете, изброени по-долу могат да се използват за подобряване стила на вашите снимки, особено ако имате намерение да ги споделяте онлайн чрез приложения за споделяне на снимки като Instagram, смятат от Make Use Of. Уеб приложения, които добавят рамки към снимките Ако не искате да инсталирате софтуер на вашия компютър или смартфон, има няколко безплатни услуги, достъпни чрез сайтове. Но можете да платите и да получите достъп до повече функции и възможности. Ето и някои от тези сайтове: Canva, BeFunky и Pizap. Мобилни приложения, които добавят рамки към снимките Ако добавяте рамки към снимките, които сте направили на телефона си и планирате да ги споделите на платформи, които са подходящи за мобилни устройства, може да добавите рамките, като използвате едно от тези мобилни приложения: Fuzel (Android, iOS), April (Android, iOS), PhotoFrame – Billboard and Collage (Android) и ShakeItPhoto (iOS). В Apple iTunes и Google Play има още много възможности, които отговарят на различни вкусове, но това е добро начало да започнете. Десктоп приложения, които добавят рамки към снимките И накрая, има няколко десктоп приложения, които също могат да свършат работата. Photoshop Photoshop разполага с много функции, като опцията за добавяне на рамка към снимка е една малка част от възможностите на програмата. И ако вече имате достъп до Adobe Creative Cloud, използването на Photoshop ви дава пълен контрол над крайния продукт. Като използвате Photoshop, можете да добавяте бяла рамка към снимката си, да добавяте шаблон, да променяте формата и др. Единственото ограничение е вашето собствено въображение. Удобен трик, когато става въпрос за създаване на рамки с Photoshop, е да използвате функцията Clipping Mask. 1. След като проектирате рамката си, добавете правоъгълник или форма, посочвайки точно къде ще отиде снимката 2. Добавете снимката като допълнителен слой към вече създадената рамка 3. С фото слоя над формата, в която искате снимката ви да отиде, кликнете с десния бутон върху слоя с изображението и изберете „Create Clipping Mask“. 4. След като направите това, изображението ще бъде ограничено до правоъгълника или формата, на които сте го отрязали. Можете да премествате изображението в рамките на тази форма, като използвате инструмента „Move“. 5. Можете да го оразмерите, като изберете инструмента „Rectangle Marquee“. Кликнете с десния бутон върху изображението и изберете „Free Transform“. Задръжте натиснат бутона „Shift“ и с мишката, хванете един от ъглите на изображението и плъзнете. Можете да използвате този метод, за да добавите текстура и шаблони към вашите рамки, защото гарантира, че вашите редакции са ограничени само до формата, която сте създали. За тези, които не искат да плащат пари за Creative Cloud, GIMP предлага подобни функции като Photoshop и също си заслужава да бъде проучен. Microsoft Word Основните функции на Microsoft Word за редактиране на изображения включват възможността за добавяне на рамка към изображение. Подобни функции могат да бъдат намерени в PowerPoint и дори в Excel. След като вмъкнете изображението в Word документа, кликнете с десния бутон върху него и изберете „Format Picture“. В менюто, което се отваря, имате няколко опции. Ако искате обикновна рамка, кликнете върху иконата на кофа с боя „Fill“ и изберете Line > Solid Line. Можете да промените цвета, типа линия, ширината, и др. Вижте най-добрите Android приложения за редактиране на снимки