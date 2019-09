Навярно през годините сте се регистрирали за безброй много онлайн акаунти, които днес не ползвате. Но имейл адресът или телефонния номер, който сте предоставил за регистрацията, могат да бъдат хакнати. И тъй като в наши дни онлайн сигурността ни е нещо, за което трябва да мислим постоянно, от Make Use Of съветват да си зададем въпроса: Мога ли да открия всички акаунти, свързани с моя имейл адрес, за да деактивирам тези, които вече не ползвам? Ако имате нужда от помощ, прегледайте информацията по-долу, тя ще ви помогне да разберете повече неща по темата. 1. Намерете акаунти, свързани с даден имейл Ако често влизате в приложения и уебсайтове чрез бутона за бързо разрешение на платформата за електронна поща, има вероятност да не се наложи да се ровите твърде дълго, за да достигнете до най-скоро създадените си акаунти. За профилите, които сте генерирали, като използвате опции като „Sign Up With Google”, можете да се насочите към настройките за сигурност на имейла си. Там можете да преминете през списъка на свързани приложения, за да редактирате или отмените достъпа им. За да посетите тази секция в Google, отидете на таблото за управление на My Account и кликнете върху таба „Security“ отляво. Превъртете, до „Third-party apps with account access” и натиснете „Manage Third-Party Access“. След това можете да докоснете отделни приложения, за да ги изключите от имейл акаунта си. 2. Намерете акаунти, свързани с профилите ви в социалните медии Намерете приложенията и уебсайтовете, в които сте влезли, като използвате своите акаунти в социалните медии. Залозите са още по-големи, когато прикачите услуги на трети страни към социалния си профил. В зависимост от разрешенията, рискувате да предадете ключа към списъка на приятелите си, личните данни, номера на телефона си и други лични данни. За щастие, на платформи като Facebook, можете конкретно да решите какво искате да споделите или да откажете. Например, можете да запазите акаунт на трета страна, но да забраните достъпа му до страниците, които харесвате във Facebook. - Във Facebook, отидете на Settings -> Apps and Websites. - В Twitter, отидете на Settings -> Account -> Apps and Sessions. 3. Търсете във входящата си поща съобщения за потвърждение на профила Двата метода по-горе ще ви помогнат само донякъде. За по-задълбочена проверка ще трябва да се върнете към имейла си и да откриете имейлите, които сте получили за потвърждение във входящата си поща. За целта търсете общи теми на имейлите, които тези услуги ви изпращат, когато се регистрирате за нов акаунт. Освен това можете да използвате операторите за търсене и ключовите думи на Gmail за филтриране на конкретни теми. Например, можете да въведете „subject: verify“, за да извлечете всички имейли с теми, съдържащи думата „verify“. Това ще ви позволи да откриете почти всяко приложение, което сте свързали с имейл адреса си. Можете също да автоматизирате тази задача с инструмент като EmailExport. Уебсайтът може да комбинира вашите имейли с по-мощни филтри и след това да организира резултатите в електронна таблица. Услугата не е безплатна, но може да ви спести много време. Предупреждение: EmailExport ще има нужда от разрешение да чете входящата ви поща, което означава че рискувате личните си данни. EmailExport е безплатен за първите сто съобщения, но след като квотата изтече, ще трябва да плащате по $ 5 долара за всички следващи 250 имейла. 4. Незабавно проверете всички акаунти, свързани с вашия имейл Deseat е уеб приложение, което индексира входящата ви поща и открива всички приложения на трети страни, за които сте се регистрирали с този имейл адрес. След това ви представя списък, за да можете лесно да решите какви действия да предприемете. Освен това Deseat предлага бутона „Request Removal“. Натискането му ще изпрати имейл на съответната компания с искане за премахване на данните ви. Подобно на EmailExport, Deseat също може да представлява заплаха за сигурността и за поверителните ви имейли. Разработчиците изрично казват, че не събират имейлите ви и личните ви данни, но сами трябва да прецените дали да им се доверите. Засега Deseat е безплатен и поддържа по-голямата част от имейл платформите. 5. Намерете всички онлайн акаунти с потребителското си име Ако има потребителско име, което често въвеждате за новите си акаунти, можете да използвате namechk.com. Инструментът за намиране на домейни и проверка на потребителско име ще сканира за наличност на потребителското име, въведено от вас в десетки платформи. Namechk е напълно безплатна програма. 6. Проверете запазените профили на браузъра си Всеки път, когато попълните поле във формуляр в интернет, браузърът ви кешира вашите данни. Това е за да ви спести време, тъй като не е нужно да въвеждате ръчно този детайл следващия път. Това се отнася за имейл адресите и по желание и за паролите. Така че можете да посетите настройките на браузъра си и да прегледате списъка, за да си припомните всички акаунти, за които може да сте забравили. Имайте предвид, че успехът ви ще зависи от това колко дълго използвате браузъра. Можете да повторите този процес за всеки браузър, който сте инсталирали в миналото: – За Google Chrome, опцията ще намерите под Settings -> Auto-fill -> Passwords. Можете да преглеждате записите, да ги актуализирате и изтривате, ако не ги искате в браузъра си, тъй като обикновено това не е безопасно. – За Mozilla Firefox трябва да посетите Settings > Privacy & Security > Login and Passwords > Saved Logins. Вижте 5 настройки, които ще подобрят сигурността на профила ни в Google