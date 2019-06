YouTube е страхотна услуга. Това е най-добрият уебсайт за видеоклипове, предлагащ много полезни функции. Но с няколко промени, може да получите дори повече, смятат от Make Use Of. Защото няма съвършени неща и YouTube не е изключение от това правило. Повечето от несъвършенствата на YouTube обаче могат да бъдат решени с помощта на разширения и добавки за браузър. 1. Healthy Productive YouTube (уеб) YouTube отвлича вниманието ни с много разсейващи елементи. Healthy Productive YouTube е прост потребителски скрипт, който се стреми да поправи това. Потребителските скриптове са лесна опция за персонализиране на начина, по който се появява уебсайтът пред вас. Можете да използвате Stylish, за да инсталирате Healthy Productive YouTube в браузъра си. Скриптът премахва раздела „Тенденции“ от началната страница и го заменя със съдържание, за което вече сте се абонирали и искате. Премахват се и други разсейващи елементи. 2. Tune by Google (Chrome) Google пусна нов инструмент за борба с токсичните коментари в интернет. Tune е разширение на браузъра Chrome, което обещава да направи коментарите по-полезни и положителни. Tune използва Perspective, средство за машинно обучение, което „чете” коментари и изчислява как те могат да повлияят на разговора. В настройките можете да изберете да филтрирате само токсичните коментари или да опитате „експерименталния” филтър, който филтрира коментари, които са профани, сексистки, обидни или груби. Разширението работи и с някои други сайта, включително Reddit, Facebook и Twitter. 3. Mirror The Video (уеб) YouTube е отличен за всички видове демонстративни уроци, независимо дали се учите как да танцувате или някой да ви показва опити по химия. Mirror The Video ви помага като обръща видеото хоризонтално тоест дава огледален образ. 4. Yout-ube (уеб) В YouTube има много реклами, които не могат да бъдат пропуснати и които се показват в началото, в края или дори понякога в средата на видеоклипа. Ако предпочитате да не си проваляте удоволствието, добавете тире между буквите “t” и “u” в URL адреса и натиснете „Еnter“. Yout-ube копира всеки видеоклип и го превръща във видео на цял екран без реклами и безкрайно повтаряне. Yout-ube работи и с забранени във вашия регион видеоклипове. Безкрайно повтарящо се видео може да не най-забавното нещо, но ако имате клип, който трябва да показвате по време на дадено събитие, това ще бъде бърз и лесен начин да го направите. 5. Bookmark It (Chrome, Firefox) Bookmark It ви позволява да да добавяте отметки в видеото заедно с бележки, така че да можете бързо да преминете към тази точка. След като инсталирате разширението и се регистрирате, докато гледате видео, натиснете „b” и добавете бележка. В момента, в който натиснете „Enter“, тя ще бъде автоматично запазена и видеото ще продължи да се възпроизвежда. Вижте 7 полезни начина да контролираме звука в YouTube