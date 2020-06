Всяка година излиза нова версия на Android. През 2019 година това беше Android 10, първата актуализация за операционната система, която вече не носи име на сладко лакомство. От Android 10, имената на десерти ще бъдат заменени само с числа. Ако сте купили телефона си преди датата на стартиране на Android 10 (3 септември 2019 г.), може да имате право на надграждане на софтуера. Въпреки това, в зависимост от това коя компания е произвела вашия смартфон и какъв модел е той, вие може да не го получите изобщо или той все още да се бави. Ако се окаже, че нямате късмета да получите Android 10 на телефона си, може би ще поискате да купите следващия си смартфон от компания, която актуализира телефоните си бързо и често. За да ни помогнат в това, от Android Authority са подредили в списък даден по-долу първите десет OEM производители на Android, които най-бързо актуализират софтуера на своите телефони. Теоретично тези компании трябва да бъдат също толкова бързи (ако не и по-бързи) при внедряването на Android 11. Тук не са включени телефоните на Google, защото те са отправна точка за актуализациите на Android, по подразбиране тези телефони са първите, които получават най-новите версии на платформата. Ако искате телефон, който гарантирано се актуализира бързо, Google Pixel е това, което ви трябва. 1. Essential Първият телефон, който получи актуализация до Android 10 беше Essential Phone. Това стана още на 3 септември, в деня на официалното представяне на операционната система. Освен Google, никоя друга компания не е била толкова бърза в предоставянето на Android актуализации. Лошата новина е, че Essential вече няма да се актуализира. В бъдеще единственият смартфон от марката вече няма да получава никакви официални актуализации, включително надстройки на операционната система. 2. Redmi Компанията Redmi е свързана с Xiaomi. Тя печели второ място в този списък със своята невероятно бърза актуализация за Redmi K20 Pro, която в деня на официалното представяне на операционната система. Тя обаче се появи само на китайския вариант на устройството. Независимо от това, Redmi доказва, че приема ъпдейтите на Android доста сериозно! 3. OnePlus Една от основните причини феновете на OnePlus да са толкова много е добрата репутация на компанията, когато става дума за актуализации. OnePlus със сигурност не ги разочарова, когато изведе Android 10 до OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro само 18 дни след като стабилната версия на операционната система стана официална. Това победи предишния рекорд от 46 дни на компанията за Android 9 Pie. Скоростта обаче не е всичко. За съжаление, първоначалното представяне на Android 10 беше изправено пред проблеми и компанията в крайна сметка спря да разпространява актуализацията за известно време. Поради това, внедряването на Android 11 всъщност може да отнеме повече време, отколкото през тази година, тъй като много вероятно компанията няма да иска да повтори същите грешки. 4. HMD Global (Nokia) Повечето смартфони на Nokia от марката HMD Global използват версия Android One или Android Go. По тази причина телефоните на Nokia обикновено са едни от първите, които получават Android актуализациите. Първото устройство на Nokia, което получи Android 10, беше Nokia 8.1. Nokia 9 PureView беше второто, това се случи на 5 декември 2019 година. Към момента, дори бюджетно ориентираните смартфони на Nokia от 2019 година трябва да работят с Android 10. 5. Asus През 2019 година Asus наистина ни изненада като пусна едно от най-вълнуващите устройства на годината: Asus Zenfone 6, което разполага с уникална задна камера. След това отново ни изненада, като предостави Android 10 на Zenfone 6 само след два месеца. Малко по-късно, Android 10 се появи и на Asus Zenfone 5Z. За съжаление, отне много време на Asus да предостави най-новата версия на Android на ROG Phone 2. Тази актуализация не се появи чак до март 2020 година. Ето един пример за това, че само защото една компания предоставя бързо актуализациите на някои от устройствата си не означава, че ще го направи и за останалите си модели. 6. Xiaomi Няма друга компания по-объркваща от Xiaomi. Първото устройство с марката Xiaomi, което видя Android 10, беше Xiaomi Mi 9. Тази актуализация беше обновена с MIUI 11. Въпреки това, други телефони видяха актуализациите на MIUI 11 преди това, но MIUI 11 беше базирана на Android 9 Pie. И за да направят нещата по-объркващи, някои от Android One продуктите на Xiaomi, които теоретично би трябвало най-бързо да получат Android актуализацциите, не видяха актуализацията до 2020 година. Pocophone F1 също получи Android 10 през март 2020 година. 7. Huawei 2019 година не беше най-добрата година за Huawei. През май компанията беше поставена в така наречения списък на дружествата от правителството на САЩ, на които ефективно им се забранява да работят с всякакви базирани в САЩ фирми, включително и с Google. Това означава, че устройствата, стартирани след май 2019 година, нямат достъп до никакви услуги на Google. За щастие устройствата Huawei P30 и P30 Pro, стартираха преди забраната, така че те ще продължат да имат достъп до услугите на Google. Те получиха Android 10 само два месеца от момента, в който ОС стана стабилна. Каква полза обаче от най-новата версия на Android, ако не можете дори да изтеглите Google Maps от Play Store? 8. Honor Тъй като Honor е тясно свързана с Huawei, не е изненада че двете компании се подреждат една след друга. Honor 20, 20 Pro и View 20 получиха Android 10 дни след като Huawei започна да внедрява най-новата версия на операционната система към своята водеща серия P30. Honor, обаче също е засегната от ограниченията на Huawei. Докато някои по-стари телефони на Honor вероятно ще видят Android 11, услугите на Google няма да бъдат включени на по-новите устройства, докато САЩ не оправи отношенията си с Huawei. 9. Samsung През изминалите години Samsung се представяше доста зле с навременното излизане на Android актуализациите. Това беше голяма болка за феновете на Samsung, тъй като водещите телефони на компанията са доста скъпи и се очаква тя да е една от най-бързите. Но Samsung започна да се променя в това отношение в добра посока. Android 10 се появи на устройствата на Samsung на 28 ноември 2019 година. Досега почти всички Galaxy S устройства или Galaxy Note от 2018 година или по-нова версия трябва да имат Android 10, което е знак, че Samsung наистина променя своите разбирания и методи на работа. 10. LG Честно казано, попадането на LG в този списък е под въпрос. Технически, компанията започна пускането на Android 10 актуализацията с LG G8 ThinQ на 2 декември 2019 година, но това беше само за южнокорейските версии на телефона. Едва след 20 януари 2020 година, актуализацията започне да се появява и на устройствата продавани в други части на света. Дори и сега все още има много телефони на LG без Android 10, включително LG G8X, LG V40 и LG G7. Въпреки това, LG все още се справя по-добре в актуализациите от някои други OEM производители. Вижте как да актуализирате Google Play Services на Android