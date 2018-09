Загубата или неоткриването на даден файл могат да създадат много проблеми. Само за секунди, труда ни от дни или дори седмици може да изчезне. Преди обаче паниката да ви завладее, разгледайте информацията на Make Use Of за това как може да възстановим изтрити или загубени файлове на компютъра си. Методите за възстановяване на изгубените файлове не са никак сложни, така че ще успеете да се справите с този проблем. 1. Последни документи Един от най-лесните начини да откриете файл, който сте затворили наскоро е да отворите отново приложението, с което сте го обработвали и да проверите списъка с последните файлове. Ако сте използвали продукт на Microsoft Office за запазването на файла, при първото отваряне на приложението ще видите 25 от най-скоро записаните файлове. Или можете да кликнете върху File, Open -> Recent Documents. Ако сте записали файла наскоро, шансовете да го намерите в този списък са много добри. Ако обаче търсите по-стар файл, който сте запазили преди доста време, но не можете да го намерите, ще трябва да проучите другите методи. 2. Windows Search Следващата опция е да извършите търсене в Windows. Това е възможно, ако си спомняте поне първите няколко букви от името на файла. За да направите това, кликнете върху бутона за стартиране на Windows и започнете да пишете името на файла. Въведете толкова от първите букви, колкото си спомняте. Файлът трябва да се появи в списъка с файлове под резултатите от търсенето. 3. Търсене по разширение Можете също така да намерите файла, като потърсите с типа разширение. Например, ако търсите Word документ, тогава просто потърсете „doc“. Или ако става въпрос за Excel файл, потърсете „xls“. Ако наскоро сте запазили файла, той ще се покаже в резултатите от търсенето под „Best match“. Може да използвате и Cortana, особено ако търсите документ. Ако кликнете върху иконата на Cortana в лентата на задачите, ще видите списък с най-скорошните ви дейности под „Pick up where you left off“. Ако току-що сте запазили файла, той трябва да се появи тук. Можете обаче да извършите търсене, като кликнете върху Search for -> Documents. Започнете да въвеждате името на файла и той трябва да се покаже под резултатите от търсенето на Cortana. 4. Чрез File Explorer по дата на последно редактиране Въпреки че сте създали файла отдавна, все още можете да го намерите, като се съсредоточите върху съответния период от време на създаването му. Ако знаете, че сте създали файла по някое време миналия месец, можете да намерите файла с този критерий. За да направите това, отворете File Explorer и кликнете върху полето за търсене на файлове в горния десен ъгъл на прозореца. Кликнете върху „Date modified“ и след това изберете периода от време, който искате да търсите. Шансовете ви да откриете файла са много добри, ако добре си спомняте, кога сте създали файла или е бил променен последно. Друга опция, която имате е да търсите по съдържание на файла. Това може да е изречение, което си спомняте или заглавие, което е част от документа. За да направите това, в таба „Search“, кликнете върху „Advanced options“ и след това активирайте „File contents“. Сега, когато въвеждате дума или фраза в полето за търсене в горния десен ъгъл на прозореца, той ще пресее съдържанието на файловете, за да опита да го намери. Този процес обаче отнема време, така че се въоръжете с търпение. 5. Проверете кошчето Най-вероятно едно от гореизброените решения ще ви свърши работа. Но, ако все още не откривате файла, имате една последна опция, която би могла да ви помогне. Много хора случайно, по невнимание изтриват файлове. Възможно е случайно да сте кликнали върху иконата на кошчето на десктопа. Или може би сте кликнали с десния бутон върху файла, за да го преименувате или да създадете пряк път и случайно сте избрали „Delete“. Така или иначе, заслужава си да проверите в Recycle Bin за файла който ви липсва. За да направите това, отидете на десктопа на Windows и кликнете двукратно върху иконата на кошчето. Ако помните името на файла, можете да сканирате тези файлове и да опитате да го намерите. Други критерии, по които може да търсите файла си са „Original Location“ и „Date Deleted“. Вижте най-добрите безплатни програми за възстановяване на файлове