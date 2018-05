Facebook си спечели напълно заслужено репутация за това, че сайта е претъпкан с функции и объркващ за използване. И това важи независимо дали използвате Facebook от компютър или на мобилни устройства. От Make Use Of са открили 4 функции на Facebook и са потърсили как може да се подобрят. Ето го резултата: 1. Create a Frame Frames е част от платформата на Facebook, „Camera Effects Platform”. Тя ви позволява да създадете персонализирана рамка за вашата потребителска снимка, група или бизнес страница. След като създадете вашия дизайн, всеки друг може да го използва, затова не бива да поставяте никакви лични данни. Почти е невъзможно този инструмент да се намери, ако не знаете къде да търсите. За да започнете, трябва да посетите посочения по-горе уеб сайт Camera Effects. Сайтът не е достъпен чрез обикновената Facebook платформа и няма почти никаква прилика с основния сайт от гледна точка на потребителския интерфейс. След като сте в сайта, кликнете върху Open Frame Studiо в горния десен ъгъл на екрана и следвайте инструкциите на екрана. Как да го използвате Никой не иска да види още един цветен дизайн. Вместо това можете да използвате инструмента за да рекламирате каузите, в които вярвате или за които се борите. Например може би се борите да запазите местната библиотека отворена или да осигурите правителствено финансиране за нова детска площадка в местния парк. Защо да не създадете дизайн, който да подчертава проблема, след което да го споделите с други потребители във Facebook? 2. Relationship History Инструментът Relationship History ви позволява да виждате цялата история във Facebook между вас и лицето, което сте избрали като “In a relationship with” тоест това, с което сте обявили, че имате връзка. Той ще ви покаже всички снимки, видеоклипове, публикации и събития, в които и двамата сте маркирани, всичко, което сте поставили на стената, приятели и работни места, които имате, и датата, на която сте станали приятели във Facebook. Няма начин да активирате този инструмент от някое от приложенията на Facebook. Вместо това трябва да въведете facebook.com/us в адресната лента на браузъра си. Как да го използвате Много хора не осъзнават, че могат да използват инструмента, за да проследят връзката си с всеки друг във Facebook. Вместо да пишете facebook.com/us, опитайте с: facebook.com/friendship/[потребителско име 1]/[потребителско име 2] Това е чудесен начин да направите някои скрити проучвания преди да се отправите към интервю за работа или да отидете на първа среща. Забележка: Ако не сте приятели с човека, когото проучвате, ще можете да виждате само неговото обществено достъпно съдържание. 3. Потвърдени профили Ако следите най-новите технологии в света на технологиите и новините около тях, то навярно знаете, че Twitter има горчив опит от правилата си за потвърдените акаунти. Честно казано, компанията си навлече повечето проблеми благодарение на своя странен подход към потвърдените акаунти, но не за това става дума сега. Facebook също има потвърдени профили. И както Twitter, синьото тикче е до голяма степен безсмислено. За разлика от Twitter, много хора не осъзнават, че Facebook предлага сини и сиви тикчета. Сините са запазени за известни личности, обществени фигури и известни марки. А всеки, който има бизнес страница, може да получи сива отметка. Трябва само да отворите страницата си и да отидете на Settings > General > Page Verification > Verify this Page. Предоставете на Facebook телефонен номер на вашата компания или последната фактура за комунални услуги и ще получите сива отметка до няколко часа. Как да ги използвате Ако имате бизнес страница, би било глупаво да не претендирате за отметка. За разлика от Twitter, сивата отметка на Facebook действително е знак за легитимност и автентичност. Уверете се, че страницата ви има отметка, това ще създаде доверие у потребителите ви. Това би трябвало да помогне да се стимулират харесванията и в крайна сметка да увеличите приходите си. 4. Кодове за съобщенията Кодовете за профили станаха популярни със Snapchat. От средата на 2016 година Facebook предлага почти идентична характеристика. Предпоставката е проста: можете да сканирате персоналния Messenger код на даден човек и незабавно да започнете да си говорите с него. Можете да намерите своя Messenger код, като отворите приложението Facebook Messenger и докоснете снимката на потребителския си профил в горния десен ъгъл на екрана. За да сканирате някой друг код, повторете горните стъпки, след това докоснете своя код и изберете таба Scan Code. Как да ги използвате Може би си мислите, защо трябва да сканирам някакъв код? Много е вероятно да сте вече приятели с всички, с които бихте искали да говорите в приложението. Facebook кодовете са чудесни за незабавно започване на разговор с екипа на компанията за обслужване на клиенти или с един от многото чудесни Facebook Messenger ботове. Ако видите код в магазин или в реклама, която ви интересува, просто го сканирайте и може да говорите с организацията зад него само след секунди. Вижте 7 полезни Facebook функции, които може би не знаете