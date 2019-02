Започнахте ли вече да изпълнявате нещата от дългия си списък с новогодишни обещания и цели, които сте си поставили за през новата година? Добрите намерения почти никога не са достатъчни, за да се случи промяната, нужни са действия. Но често имаме нужда от малка помощ, нали? Ако сте си поставили за цел през новата година да отслабнете, разгледайте списъка на Pocket-Lint с най-добрите приложения, които ще ви помогнат да постигнете тази ваша мечта. MyFitnessPal (iOS, Android и Windows Phone) MyFitnessPal е безплатно приложение за броене на калории, което съдържа богата база данни, от която черпи информация. Когато го настроите за първи път, ще трябва да въведете информация за себе си, включително датата на раждане, теглото и височина, както и по колко килограма искате да губите на седмица. Едно от най-добрите неща на MyFitnessPal е, че приложението се свързва с различни фитнес платформи като Withings и Fitbit, така може да следите от едно място тренировките си и здравословносто си хранене. Diet Assistant - Weight Loss (iOS и Android) Diet Assistant – Weight Loss е друго безплатно приложение, което ще ви достави редица възможности за хранене, които да отговарят на вашата диета (протеинова, вегетарианска, веганска и т.н). Ще трябва да въведете исканата информация за вас, включително теглото към което се стремите и приложението Diet Assistant ще ви помогне да постигнете целта си. Diet Point – Weight Loss (iOS и Android) Diet Point – Weight Loss има над 130 готови идеи за диети. Има специални списъци за пазаруване за всеки план и освен това приложението ще ви напомня, когато е време да ядете. Diet Point – Weight Loss предлага повече от 500 съвета за подобряване на вашия план за загуба на тегло и има BMI калкулатор за изчисляване на индекс на телесната маса. My Diet Coach (iOS и Android) My Diet Coach предлага четири основни функции в безплатната си версия, в това число напомняния, мотивационни снимки, съвети за постоянство и дневник на диетата ви, платената версия идва с три допълнителни функции. Можете да зададете напомняния, така че да не забравяте да пиете вода и да приготвяте зеленчуците си например, но можете също да докоснете бутона с предизвикателството, пред което сте изправени, а приложението ще ви посрещне с подходящи мотивационни съвети и вдъхновяващи снимки. Nutrino (iOS) Приложението Nutrino твърди, че отговаря на най-важния въпрос „Какво трябва да ядете“ и вместо просто да проследявате храната ви, приложението ще ви препоръча храна на базата на вашия медицински профил, цели и кулинарни предпочитания. The Complete 5:2 Diet (iOS и Android) Според това приложение, пет последователни дена може да ядете всичко стига ако сте жена да не привишавате 2000 калории на ден, а ако сте мъж – 2500. Следващите два дена жените трябва да консумират само 500, а мъжете – 600 калории. Има много приложения, които се отнасят до тази конкретна диета, но Complete 5:2 Diet ви предлага идеи за храни и план за упражнения. Вижте най-добрите фитнес приложения за Android и iOS