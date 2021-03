Samsung представи новата гама MICRO LED, Samsung Neo QLED, лайфстайл телевизори, монитори и саундбари на виртуалното събитие Unbox & Discover. През последната една година хората прекарват повече време у дома, а най-новите иновации на Samsung дават на потребителите възможност да извлекат максимума от екранните устройства - позволявайки им да работят ефективно, да общуват пълноценно и да се отдадат на своите интереси и любими занимания.

В продължение на десетилетия, телевизорите се възприемаха просто като средство за гледане на филми и предавания; телевизорите днес ни служат за конферентни зали и фитнес центрове.– От миналата година насам потребителите могат да се възползват от много функции за първи път, благодарение на които днес преразглеждат ролята, която техният телевизор играе в живота им.

MICRO LED идва у дома

С превъзходна яркост, дълбоки черни цветове и спиращо дъха качество на изображението, технологията MICRO LED предлага новаторско изживяване при гледане. Това става благодарение на неорганичните светодиоди, които помагат за предотвратяване на burn-in ефект и гарантират, че екранът остава качествен през целия си живот.

През 2018 г. Samsung представи MICRO LED под формата на „The Wall“. Kонфигурируемата система от модули, които могат да достигнат изумителните размери от 292 инча. И „The Wall“ изисква професионален монтаж в дома или офиса.

През 2021 г. Samsung внедрява цялата мощ на технологията MICROLED в традиционното телевизионно преживяване - сега потребителите могат да отнесат у дома кинематографичното изживяване: красив дизайн, безкраен екран, без да е необходимо професионално сглобяване и инсталиране. От края на март MICRO LED ще се предлага в размери 110’’ и 99’’ в световен мащаб; продажбите на размер 88’’ стартират тази есен.

MICRO LED може да се трансформира в 4 екрана на един. С 4Vue (Quad View) потребителите могат да гледат до четири източника на съдържание едновременно. Потребителите могат да бъдат в крак с няколко спортни мача наведнъж или да стриймват, докато играят видео игра. MICRO LED придава истинско качество на картината в огромен мащаб.

Samsung Neo QLED удовлетворява нуждите на всеки дом и всеки потребител

Samsung разработи Samsung Neo QLED, за да подобри изживяването при гледането на телевизия, независимо от съдържанието. Невероятното изживяване при гледане на Samsung Neo QLED се дължи на Neo Quantum процесора на Samsung, както и на новите светодиоди Quantum Mini LED Със своите 1/40 от размера на конвенционалните светодиоди - Quantum Mini LEDs, осигурявайки изключително фин контрол на светлината. С дълбоки черни цветове, ярка светлина и технология за увеличаване на мащаба, която е по-умна от всеки телевизор на Samsung досега, Samsung Neo QLED предоставя ултрареалистична картина - независимо дали гледате футболен мач или играете на конзолата си.

Samsung е официален партньор на Xbox Series X в Съединените щати и Канада - и с подновяването това споразумение тази година, двете компании ще продължат да работят заедно, за да предложат на геймърите неповторимо изживяване. Samsung Neo QLED и QLED предлагат нови възможности, които ги правят феноменален спътник на следващото поколение игри с Xbox Series X. Освен това Samsung Neo QLED и QLED позволява да се види практически всеки детайл с невероятна 4k яснота, копринено гладка 120 кадъра в секунда и ниско време за реакция от 5.8ms. Samsung Neo QLED и Samsung QLED предлагат нови възможности, които ги правят незаменим помощник в игрите от следващо поколение с Xbox Series X. Предлагайки 4K гейминг при 120Hz, телевизорите Samsung Neo QLED и QLED правят забележим всеки детайл с невероятни яснота в 4К, плавно опресняване със 120 кадъра в секунда и отрицателно време за реакция от 5.8 ms.

За да осигури допълнително оптимизирана продуктивност на игрите на линията Samsung Neo QLED и QLED от 2021 г., Samsung си партнира и с AMD. Целта на тази колаборация е създаване на първия телевизор с поддръжка на Freesync Premium Pro както за компютърни, така и за конзолни игри, за да осигури наистина изключително HDR изживяване. Що се отнася до гейминга, Samsung Neo QLED предлага и функции, които оптимизират начина, по който играете. Новата лента за игри (Game Bar) на Samsung помага на играчите бързо да следят критичните аспекти на играта и да я използват за достъп до Super Ultrawide Gameview на Samsung, която придава на телевизора свръхшироки пропорции - традиционно достъпни само за игрални монитори.

За тези, които имат страст към фитнеса, Samsung Neo QLED пренася в дома спортните тренировки и здравословния начин на живот. Миналата година, когато не беше възможно да посещаваме на фитнес, мнозина от нас търсеха начини да останат във форма вкъщи . Samsung Health, цялостна платформа за грижи за физическото и психическото здраве, стартирана през пролетта на 2020 г., отговори на тази нужда. Samsung Health ни помогна да останем във форма благодарение на приложения за фитнес и здраве, и чрез безпроблемната свързаност между мобилни устройства и мобилни аксесоари. През 2021 г. Samsung Health добавя Smart Trainer. С допълнителна камера, която се предлага отделно. Smart Trainer използва изкуствен интелект, за да анализира стойката на потребителя и да предостави обратна връзка в реално време. Така потребителят може да подобри формата си, като следва видеоклипове с инструкции.

Телевизионна технология, която следва стила и интересите на потребителите – на закрито или на открито

Потребителите днес очакват преживявания, съобразени с техните нужди, лични вкусове и стил. Категорията Lifestyle TV предлага екрани, проектирани за всеки потребител и всяко пространство - в и извън дома.

The Frame превръща телевизора в произведение на изкуството, което може да бъде персонализирано, за да пасва на всеки интериор. С новите партньорства на Art Store като това с NAVA Contemporary и Etsy, The Frame предлага оригинални произведения на изкуството, които отговарят на индивидуалните вкусове. Включва също така и технология, базирана на изкуствен интелект, която препоръчва произведения на изкуството въз основа на селекциите на потребителите. Подготви своята лична колекция от над 1400 произведения на изкуството от световноизвестни галерии и музеи. The Frame разполага и с по-голямо пространство за съхранение на изображения, което от 500 MB през 2020 г., се увеличава на 6 GB през 2021 г., така че можеш да съхраниш до 1200 снимки в UHD качество. От любимите ти класики до вдъхновяващи фотографии, Art Store ти дава достъп до разнообразно съдържание, за да персонализираш пространството около теб.

През 2021 г. Samsung предлага нови начини за персонализиране на рамката - нови опции за монтаж като Slim Fit Wall Mount, пет опции на рамката и още повече възможности, които идват от външни доставчици.В допълнение с всичко това The Frame по-тънък от всякога: с дебелина само 24,9 милиметра, приблизително със същата дълбочина като действителна рамка на картина - което я прави също толкова привлекателна – когато телевизорът е включен и, когато е изключен.

Samsung предлага и нов начин за инсталиране на The Frame 2021. My Shelf е нов аксесоар, който се появи на глобалния пазар по-късно тази година, позволява да се изгради персонализирана стена в допълнение на екрана и декора на стаята. My Shelf може да бъде прикрепен към The Frame с размери 55, 65 и 75 инча. Може да се намери в четири различни цвята: бежово, бяло, кафяво и черно.

На онези, на които изживяването в киносалона им липсва, Samsung предлага The Premiere, първият в индустрията троен лазерен проектор с 4K резолюция. Традиционните лъчеви проектори могат да бъдат неудобни и трудни за настройка - и въпреки че предлагат голям екран, резолюцията често е далеч под тази на обикновен телевизор. Минималистичният дизайн на The Premiere e със заоблени ръбове и покритие от плат, което се вписва добре във всеки дом. За да направи употребата на The Premiere още по-лесна за всеки потребител, Samsung ще предложи гъвкави екрани по-късно тази година Така единственото нещо, което трябва да направиш, е да поставиш The Premiere на около 10 или 30 см (според модела) от стената или ALR екран, и да извадиш пуканките.

През 2020 г. Samsung показа водещите си в индустрията характеристики при визуалните технологии - от четирите стени на дома до двора. С The Terrace, първият външен телевизор на Samsung, потребителите могат да се насладят на качеството на картината, звуковите характеристики и интелигентните функции. The Terrace е устойчив на климатичните условия, с IP55 рейтинг за защита срещу вода и прах. Също така е лесен за инсталиране и лесен за свързване с кабелна услуга и Wi-Fi мрежа, без да е необходимо професионално инсталиране. The Terrace се предлага в 55”, 65 75”.

Екрани, подходящи за всяка нужда - от работа до игра

През 2020 г. значимостта на екрана у дома се промени драстично. Изведнъж устройството, което преди се използваше за пазаруване онлайн или сърфиране в социални медии, стана важен за ежедневието, тъй като потребителите го използваха, за да се възползват максимално от него в работата, училището и играта.

Smart Monitor е първият монитор на Samsung „който прави всичко“ - обединяващ най-доброто от монитора и телевизора. Smart Monitor е съвместим с Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX и Apple AirPlay 2, позволявайки на потребителите да работят отвсякъде, без да е необходимо да бъдат свързани с компютър. С AirPlay 2 потребителите могат да стриймват, контролират и споделят любимото си съдържание директно от своя iPhone, iPad или Mac на екрана си. Когато се нуждаеш от момент за почивка, се наслади на любимите си предавания, като включиш платформата Smart TV и директно се свържеш с предпочитаните от теб приложения за стрийминг. Smart Monitor помага на потребителите да останат продуктивни, когато имат нужда - и да се забавляват, когато имат необходимост от почивка.

През 2020 г. геймърският монитор Odyssey G9 прикова вниманието на потребителите - тази година Samsung оптимизира изживяването, като изравнява качеството с това на дисплей Quantum MiniLED, и предлага първокласни геймърски функции: извивка на екрана от 1000R, комбинирана с технологията на дисплея Quantum MiniLED. Новият G9 се присъединява към пълната гама от извити и плоски монитори за игри Odyssey на Samsung.

За да дадем възможност за нов начин на обучение и работа у дома, Samsung представя интерактивния дисплей FLIP 75 инча, цифрова дъска, на която можеш да пишеш, рисуваш и редактираш. The Flip предлага свързващи функции за хибридна работа и обучение, за да помогне на потребителите да бъдат ефективни в заниманията си - независимо дали в класната стая, офиса или у дома. С оптимизирано 4K качество на картината и лесни за четене визуални ефекти, екип от до 20 души могат да работят едновременно синхронизирайки личните устройства с FLIP за споделяне на съдържание в реално време.The Flip позволява на потребителите да видят презентацията на колега или учител, сякаш са там лично, предлагайки възможността да работят заедно, докато са в безопасност. Устройството увеличава производителността и да осигурява безпроблемен обмен на идеи. 75-инчовият дисплей се присъединява към вече обширната интерактивна гама, която включва още 55, 65 и 85-инча.

Звук и картина в синхрон

Нищо не допълва изживяването на домашното кино като добавянето на саундбар на Samsung. Серията Q от 2021 включва ексклузивна технология Q-Symphony, синхронизираща звук от телевизора Samsung, за да достави подобрен триизмерен звук. Саундбарите на Samsung измерват характеристиките на средата, за да разпръскват звука точно там, където трябва.

За пълно и завладяващо изживяване, Q950A може да се похвали с първия в индустрията 11.1.4 звуков канал. Новата му функция за усилване на Bass Boost позволява на потребителите да добавят сила на звука с едно щракване. За тези, които възпроизвеждат музика от мобилните си устройства, Tap Sound прави това толкова просто – просто докосни саундбара с мобилното си устройство. А Q950A работи с множество гласови асистенти, включително Amazon Alexa и Bixby, което улеснява пълния контрол върху звуковото преживяване.

Предпочитания, стил, вкусове и нужди

През 2021 г. Samsung допълва предпочитанията на потребителя и се приспособява към вкусовете на всеки. От величието на MICRO LED, до естетическата привлекателност на The Frame, Samsung предефинира ролята на телевизора във всеки дом - във време, когато самият телевизор е по-актуален от всякога.