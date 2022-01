LG Display представиха официално следващата голяма иновация при OLED телевизорите. Компанията е разработила нова технология с името "OLED EX", която предлага допълнителни подобрения. Така например LG обещават увеличение на яркостта от 30%, в сравнение с конвенционалните OLED панели. По този начин OLED EX ще отстрани един от най-големите недостатъци на технологията, в сравнение с mini-LED, а именно недостатъчната яркост. Всеки един OLED пиксел излъчва светлина независимо, което означава, че може да бъде включен или изключени. Тази специфика позволява на телевизорите да показват перфектни нива на черното, но не успяват да достигат яркостта на LED технологията. В момента максималните стойности при OLED телевизорите са около 500-600 нита, съобщава Engadget. Голямото предимство на mini-LED устройствата е, че могат да преминат дори границата от 2000 нита. Новата технология на LG има за цел да намали разликата, като успоредно с това допринесе за намаляването на размерите на OLED дисплеите. Името не е избрано случайно, като "EX" символизира "Еvolution and Experience". За да отстранят някои от най-големите проблеми на конвенционалните OLED дисплеи се използват деутериеви съединения. Това решения позволява на диодите да излъчват повече светлина. OLED EX подобрява още точността на цветовете. Интелигентни алгоритми предвиждат поведението на 33 милиона OLED диода в 8K дисплей, за да контролира прецизно енергията и да се възпроизведе с максимален детайл показваното съдържание. LG са намалили дебелината с 30%, но също рамката от 6мм на 4мм. при 65-инчовите телевизори с технологията. Продажбите на OLED телевизори отчитат ръст от 70% през последната година и иновации като OLED EX могат да ги направят още по-атрактивни за потребителите. Oще от Digital: Вашият LG телевизор вече поддържа услугата Google Stadia, ако работи с webOS 5.0 или по-нова версия