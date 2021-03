Мicrosoft е една от най-богатите компании на планетата с пазарна капитализация от $1.7 трилиона. Windows е най-популярният им продукт, но на голям успех се радват още приложението Teams, конзолите Xbox, LinkedIn, Skype и MS Оffice пакета. Софтуерният гигант планират да станат влиятелни в нов пазарен сегмент, който ще ги изправи в конкуренция с услуги като Squarespace и Wix. Новият проект на Microsoft се казва Digital Marketing Center и предлага онлайн платформа за създаване на уеб сайтове с множество уникални функции. Представителите на бизнеса могат безплатно да синхронизират данни от актуална рекламна кампания или Facebook страница и да стартират от нулата своя уеб сайт. Изграждането на оптимална дигитална идентичност ще бъде още по-лесна задача с новата платформа на Microsoft, която не изисква специализирани технически познания. Компанията обещава разнообразни функции за персонализация на съдържанието и унифицирано решение за създаване и поддръжка на страница в интернет. Потребителите ще могат да избират между множество шаблони и теми, с които да оформят информацията по начина, по който желаят. Интеграцията с дигиталната маркетинг платформа на Microsoft помага за създаването, управлението и изпълнението на рекламни кампании в социални мрежи и търсачки. Това е специфична функционалност на Digital Marketing Center. Когато компаниите се регистрират за акаунт в Digital Marketing Cente ще бъдат подканени да предоставят уебсайт по време на създаването на рекламна кампания. След избора на опцията "I don't have a website. Help me build one for free" ще може да се въведе предпочитан URL адрес. Необходима е регистрация преди да се премине към основното меню за съдържание и персонализация на уеб сайтoвете. Още от Digital: Защо PayPal блокира акаунта на хостинг компанията и регистратор на домейни Epik