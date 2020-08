Понякога последната версия на дадено приложение може да не е най-добрата му версия. Проблеми и риск в сигурността могат да се случат и докато се връщате към по-стара версия, за да продължите да използвате това приложение по старому. Ето как според Android Police можете да се върнете към по-ранна версия на дадено приложение без да възникнат нежелани проблеми. Деинсталирайте текущата версия Повечето приложения на трети страни могат лесно да бъдат деинсталирани, но системните приложения, с които телефонът ви се предлага, може да не могат да се деинсталират. Най-доброто, което можете да направите в тези случаи е да деинсталирате всички актуализации върху оригиналното приложение. Най-лесният начин да се деинсталира едно приложение е чрез приложението Settings. За 8.0 Oreo и по-нови версии на Android (включително Android 9 и Android 10), отидете на Settings -> Apps & notifications и изберете приложението, ако е в наскоро отворения списък с приложения, или изберете See all ## apps" и го намерете. В Android 5.0 до 7.1 - включително Nougat, Marshmallow и Lollipop - този списък е достъпен чрез Settings -> Apps. Може да се наложи да активирате опцията за показване на системните приложения, ако приложението, което искате да върнете към предишното му състояние се доставя с вашия телефон. В този случай обикновено може да използвате менюто изкващо се като натиснете трите точки в горния десен ъгъл в списъка с приложения. Когато намерите приложението, което искате, докоснете го, за да влезете в App info. На този екран трябва да се направят две неща. Първо изберете „Force Stop“, за да спрете приложението. След това направете скрийншот на този екран, за да имате за всеки случай текущия номер на версията на приложението. Това обаче не е задължително. За приложения на трети страни изберете „Uninstall“ до бутона „Force Stop“ и следвайте подканите, за да деинсталирате приложението. За предварително инсталирани системни приложения ще трябва да изберете опцията „Uninstall updates“ в менюто с три точки в горния десен ъгъл. Ще се появи подобна подкана, която ще ви уведоми, че фабричната версия ще замени актуализираната понастоящем актуализация и всички данни ще бъдат премахнати. Имайте предвид, че няма да можете да се върнете към по-ранна версия на приложението от тази фабрична версия. Инсталирайте желаната от вас версия Отидете на APK Mirror и потърсете приложението, от което се нуждаете. Ако не знаете към коя версия искате да се върнете, за да отстраните проблема, опитайте се да си спомните на коя дата за първи път сте започнали да имате проблеми и потърсете версия която е от преди това време. Kогато намерите желаната версия натиснете бутона download до нея. В по-старите версии на Android ще трябва ръчно да активирате опцията за инсталиране на приложения от неизвестни източници. Обикновено може да я намерите в Settings -> Security. В Android 8.0 Oreo и по-нови версии, вашият телефон ще ви попита дали искате да промените това за дадено приложение, като ви подкани да въведете настройки и да превключите настройката "Allow from this source", след което можете да се върнете към екрана за инсталиране и да продължите. Ако обаче приложението, от което се нуждаете, е обозначено като „APK Bundle“ в APK Mirror, тогава ще ви трябва придружаващото приложение APK Mirror, за да го инсталирате и процесът е по-различен. Инсталиране на APK Bundle За да инсталирате App bundle, изберете „Download APK Bundle“ за приложението, от което се нуждаете в APK Mirror и файла ще бъде записан локално на вашето устройство. За целта на вашия телефон ще трябва да е инсталирано приложението APK Mirror Installer. Можете да го получите от Play Store или да го инсталирате от сайта APKMirror. Когато бъдете подканени, отворете файла с приложението APK Mirror Installer. APKMirror Installer ще ви предостави куп подробности относно приложението, което инсталирате. Докоснете „install app“. В последните версии на Android ще бъдете подканени да разрешите приложението APKMirror Installer като източник за инсталиране на приложения. Въпреки че не трябва да разрешавате тази настройка за всяко приложение, може спокойно да го направите за APKMirror. Целта на тази допълнителна стъпка е да ви предпази от инсталиране на зловреден софтуер. В по-старите версии на Android, ще трябва ръчно да активирате опцията за инсталиране на приложения от неизвестни източници. Тя обикновено е в Settings -> Security. APKMirror ще подготви инсталацията, след което телефонът ви ще попита дали искате да инсталирате приложението. Докоснете „Install“. След като APKMirror Installer приключи с инсталирането на приложението, ще бъдете подканени да го отворите, но трябва да използвате версията, която сте инсталирали. Вижте как да изтегляме приложения без да използваме Google Play