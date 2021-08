Биометричните технологии предлагат възможност за по-сигурен логин от класическите пароли. Сензорите за пръстов отпечатък и функциите за лицево разпознаване вече са неизменна характеристика от смартфоните. Google също предлагат бързи и удобни начини да се логваме в любимите приложения и страници в интернет. Подходящ пример е "Sign in with Google" системата, която е специално оптимизирана за работа с услугите от трети страни. Голямото предимство е, че ням да се налага да въвеждате всеки път своята парола и потребителско име. Вместо това се използват данните от Google профила за достъп до други сайтове и платформи в интернет. Така няма да се налага да помните няколко пароли, като логването става автоматично oт сървърите на компанията. Повечето водещи сайтове в интернет са оптимизирани да работят със "Sign in with Google". Компанията иска да консолидира своите технологии за сигурно и безопасно влизане в онлайн профилите. Компанията представи официално Google Identity Services, което представлява съвкупност от интерфейси за разработчиците. Благодарение на тях може да се осигури интеграция за Google One Tap функцията. Представителите на бизнеса ще могат да използват софтуерен пакет от API, с които да позволят на своите клиенти да се логват без да въвеждат пароли. Вместо това ще могат да избират добавянето на Sign with Google или One Tаp бутони за сигурна верификация. В този случай не се използват пароли, а уникални токени, които се споделят със сайтовете и различните приложения. Потребителите не само ще си спестят време, но и няма да се налага да въвеждат поверителна информация в съмнителни страници в интернет. Специален прозорец за One Tap се появява в долната част на уеб сайт или отгоре надолу от мобилните устройства. Необходимо е само едно кликване, за да одобрите и завършите верификацията. Google One Tap работи с Chrome за Android, macOS, Linux и Windows. Още от Digital: Какво е Google Password Checkup и как работи