Вече ви информирахме какво представлява новата функция Out Of Office в Google Calendar. Компанията вече провежда финални тестове с този инструмент. Ако всичко върви по план новите уведомления ще са достъпни в кратки срокове за всички потребители. Интеграцията на "Оut Of Office (ООО)" ще ви помогне да бъдете по-продуктивни в работния си ден, докато използвате Gmail и Hangout Chats от мобилните устройства. По този начин ще бъдете информирани, когато изпратите имейл на даден човек, който не се намира в офиса. Съобщението ще се появи над текстовото поле и в долната част на "Compose" раздела в Gmail. Новите уведомления ще ви кажат, когато някой не е отсреща още докато създавате своето съобщения и включват интеграция за Google Calendar. Банер ще ви показва и кога трябва да се върне човека, който чакате, предаде CNet. Всеки от нас може да прецени дали да изпрати имейла или да изчака, докато неговия получател бъде активен. Функцията със сигурност ще се хареса на хората, които активно комуникират с Gmail. Предвидена и опция да бъде спрени подобни уведомления за всички приложения от G Suite пакета. Това може да стане с избора на "Show Calendar Info In Other Google Apps" опцията, която ще откриете в меню "Settings>App Permissions."