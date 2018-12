Въпреки многобройните усилия имейлите да бъдат заменени с по-добра алтернатива, те все още съществуват, а имейл услугите процъфтяват повече от всякога. А най-големият им недостатък е, че пощенските ни кутии бързо се задръстват от спам. И това ще се случва докато не спрете да давате имейла си всеки път, когато си регистрирате нов акаунт в уебсайтовете. Ако използвате Gmail, може да се доверите на Make Use Of и да използвате някое от тези 9 Chrome разширения, с които ще подобрите функционалностт на Gmail. 1. FlowCrypt Има безброй аспекти на вашия цифров живот, които заслужават по-добра сигурност и имейлите без съмнение са един от тях. FlowCrypt е безплатно разширение, което ви позволява да изпращате кодирани имейли в Gmail или Google Inbox. Вашите прикачени файлове също са защитени от разширението. Ако преминете към платената версия ще можете да композирате саморазрушаващите се имейли, да изпращате файлове, по-големи от 25 MB и други неща. 2. Burner Emails Не е нужно да давате личния си имейл, всеки път когато си регистрирате профил, може да ползвате имейли за еднократна употреба. За целта опитайте Burner Emails, безплатно разширение за Chrome, което ви позволява лесно да създавате и управлявате нови временни имейли. 3. Hunter С Hunter можете веднага да намерите с кой да се свържете, когато посещавате даден уебсайт. Наред с имейл адресите можете да получите имена, длъжност, социални мрежи и телефонни номера. Всички данни имат публични източници, подробно описани в резултатите от търсенето. Безплатната версия покрива само хиляда заявки – за повече от това ще трябва да платите. 4. Rebump Rebump е друго умно разширение, което автоматизира един от най-досадните аспекти на имейлите: последващите действия. Rebump изпраща последващ отговор на всеки няколко дни, ако не получите отговор. Можете да промените съобщенията и сроковете им, когато те трябва да бъдат изпратени. Има и опция за проследяване на прогреса на имейлите, проверка дали получателят е прочел последващите действия и др. Rebump е безплатен за първите тридесет дни и ще ви струва най-малко по пет долара на месец след това. 5. Hiver Ако сте човек, който се занимава с няколко фирмени пощенски кутии за цели като продажби или поддръжка, трябва да проверите Hiver. Безплатното разширение предлага възможността да интегрирате пощенските кутии, така че да не се налага постоянно да жонглирате между тях. Можете да ги управлявате от едно и също място. Има много други функции, които Hiver предлага, включително опция за отлагане, шаблони и др. 6. Email This Това е помощната програма за подобряване на производителността. Тя ви позволява да запазвате статии и уеб страници без рекламите в пощенската си кутия за по-късно четене. Не се изисква регистрация. Ако изберете платен абонамент, можете също така да маркирате тези линкове, да ги получавате като прикачени файлове и др. 7. Mailtrack Mailtrack ви позволява да проследявате имейлите си, независимо дали сте на телефона или десктопа. Разширението ви позволява да разберете кога е бил прочетен имейла, колко пъти е бил отворен и в коя платформа е бил отворен. Mailtrack може дори да ви уведоми, веднага след като е бил прочетен имейла. Разширението е безплатно, но има някои допълнителни функции, за които ще трябва да плащате. 8. Email Monster Email Monster предлага безплатни шаблони и оформления за проектиране на персонализирани имейли. Има множество опции, от които можете да избирате. Интерфейсът е доста ясен и дори ви позволява лесно да персонализирате дизайна. 9. Sortd Sortd е последното разширение в този списък, но не и по значение. То има за цел да подобри практическата ви работа в Gmail, осигурявайки безпроблемен и интуитивен начин за планиране и приоритизиране на имейлите и задачите. Вижте 6 полезни трика за Gmail, които може би не знаете