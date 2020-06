НР изненадаха милионите си фенове по цял свят, като актуализираха своята бизнес серия от лаптопи EliteBook. Компанията предлага нови предложения три продуктови категории, а именно HP EliteBook x360 1040 G7, EliteBook 855 G7 и 850G7. Устройствата предлагат уеб камери с висока резолюция, микрофони със системи за активно заглушаване на околния шум, както и поддръжка за Wi-Fi 6 технологията. Опциите за избор на процесори включват процесори на Intel от десета генерация и AMD Pro 4000 чипове. Оперативната памет при премум моделите достига до 64GB RAM. Новата серия на компанията предлага всичко необходимо бизнес потребителите да бъдат максимално продуктивни, когато са в движение. Ето и какви са подобренията в лаптопите HP EliteBook x360 1040 G7, EliteBook 855 G7 и 850G7, според TechRadar: HP EliteBook x360 1040 G7 Новото премиум предложение от бизнес портфолиото на HP веднага привлича внимание с луксозния дизайн, ултратънкия корпус и впечатляващите възможности. Новият модел разполага с 14-инчов Anti-Glare тъчскрийн екран със Sure View технологията и 100 нита при 1080p резолюция. Компанията ще продава и 4K версия с поддръжка на HDR400 и максимална яркост от 550 нита, както и още една конфигурация с 1080р екран и 400 нита яркост. Високата производителност се гарантира от процесори от десета генерация на избор. HP EliteBook x360 1040 G7 е бизнес лаптоп с разнообразни чипове Intel Core vPro CPU и премиум версия с Core i7-10810U. Oперативната памет е 32GB RAM, като компанията обещава впечатляващ живот на батерията от 29 часа. Устройството също така има 2TB PCle M.2 SSD диск. Другите характеристики включват oпционален сензор за пръстов отпечатък, вграден Tile стикер, който позволява да откриете лаптопа, ако го загубите, HP Active Pen стилус и 5G модем. Продажбите стартират през юли. Цената ще бъде обявена допълнително. HP EliteBook 855 G7 Компанията е обърнала подобаващо внимание и на лаптопите от средния ценови клас с премиерата на HP EliteBook 855 G7. Eдна от най-любопитните хардуерни особености на устройството е опцията за избор на AMD Pro 4000 Series процесори или AMD версията на vPro. Премиерата на тези чипове стана факт преди няколко седмици, като компанията обещава по-бърза скорост на работа от конкурентните архитектури на Intel. Според официалните данни HP EliteBook 855 G7 е лаптоп, който използва АМD Ryzen 4750U процесор с 32GB RAM и SSD диск с капацитет от 1 терабайт. Дисплеят е с големина от 15.6 инча и поддържа HD резолюция. Предвидени са опция с HP Sure View Reflect (1000 нита яркост) и по-евтини панели с 500 и 250 нита яркост. HP EliteBook 855 G7 предлага 4G LTE свързаност и опционален сензор за пръстов отпечатък. Продажбите стартират през август. Все още няма данни за цената. HP EliteBook 850 G7 Третото ново устройство в портфолиото на компанията представлява достъпен лаптоп с името EliteBook 850 G7. Tози модел предлага съотношение на екрана от 87%и има почти минимални рамки около дисплея. Бизнес потребителите могат да очакват функции като покритие на уеб камерата, бутон за бърз достъп до функции при видеоконферентни разговори, Sure View Reflect дисплей и др. Най-скъпата версия има 15.6" дисплей с Full HD резолюция, 64GB RAM, 1TB PCle m.2 SSD диск, NVIDIA GeForce MX250 видео карти и Intel COre i7-10810U процесор от десета генерация. Очаква се компанията да стартира продажбите на EliteBook 830 G7, 840 G7 и 850 G7 до края на юни. Цените на стартовите версии ще започват от $1399. Още от Digital: Как се разви бизнеса с лаптопи през първото тримесечие на 2020г.