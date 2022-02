Активната работа с браузърите понякога ни кара да отворим твърде много табове, което може да затрудни откриването на желаното съдържание. Tози проблем намира все по-сериозно проявление на мобилните устройства, където тъчскрийн пространството е още по-ограничено. Водещи заглавия като Google Chrome предлагат възможност да затворите всички отворени прозорци с бутона “Close All Tabs”. Много потребители, обаче избират тази опция без да искат, което им създава допълнителни затруднения при сърфирането в интернет. Именно заради това Google са започнали тестове с допълнителна функционалност, която да отстрани този проблем. Решението на компанията е обновен бутон “Close All Tabs”, който вече е част от Chrome Canary 100 версията на уеб браузъра. Включването на новия режим вече ще изисква допълнително разрешение. Ново съобщения на екрана ще ви информира предварително, че опитвате да затворите всички табове. Ако не се съгласите няма да бъдат премахнати прoзорците, съобщава Engadget. По този начин ще се предотврати възможността случайно да затворите активните табове, докато работите с браузъра. Нотификацията ще включва две опции, а именно "Close All Tabs" или "Cancel". Тестовете едва ли ще отнемат много време преди всички потребители да имат достъп до функцията в стабилната версия на Google Chrome за устройствата с Android. Дотогава е възможно да тествате функцията с инсталирането на Chrome Canary версяита и активирането на флага "Close All Tabs Modal Dialog". Имайте предвид, че това са експериментални вeрсии на Chrome, които могат да включват неочаквани бъгове. Все пак Canary Chrome е добра възможност да тествате нови инструменти, преди да станат част от браузъра. Още от Digital: Google Chrome за Android ще има нова функция за подобряване на сигурността