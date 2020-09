Android телефонът ви не може да се свърже с вашия Mac или Windows компютър? Това може да се дължи на много причини, включително неправилен режим на връзка или липса на подходящи драйвери. Ако нямате представа какво причинява този проблем, разгледайте информацията на Make Use Of. Всеки описан по-долу съвет коригира определен проблем, така че тествайте всички, докато компютърът ви не открие телефона ви. Проверете USB Connection режима на телефона си (Windows/Mac) Вашето Android устройство има няколко режима на свързване с компютър. Всеки режим има различни цели и някои може да накарат телефона ви да не се показва на вашия компютър. Промяната на режима на връзка на вашия телефон може да накара вашия компютър да го разпознае. Ето как да направите това: 1. Свържете телефона към компютъра си с помощта на USB кабел. 2. Изтеглете лентата за известия. Трябва да видите запис в Android system, който показва текущия режим на връзка. Докоснете елемента на режим на свързване, за да отворите страницата „USB Preferences“. 3. Изберете „File Transfer“. Актуализирайте MTP USB драйверите на вашия компютър (Windows) Ако искате да използвате телефона си като медийно устройство на вашия компютър, трябва да активирате MTP режима на вашия телефон. Това изисква да имате инсталирани и актуализирани MTP драйвери на вашия компютър. Повечето компютри вече имат инсталирани драйвери. Ако са остарели, можете лесно да ги актуализирате с помощта на Device Manager Ето как става това: 1. Свържете телефона към компютъра си с помощта на USB кабел. 2. Отворете Device Manager като натиснете „Win+X“. 3. Намерете Android устройството си под „Portable Devices“, кликнете с десния бутон върху него и изберете „Update driver“. 4. Изберете „Browse my computer for driver software“. 5. Кликнете върху опцията „Let me pick from a list of available drivers on my computer“. 6. Изберете MTP USB Device от списъка и кликнете върху „Next“ в долната част. Използвайте инструмента Android File Transfer (Mac) За разлика от Windows, не можете директно да прехвърляте файлове от Android на Mac. За целта ще трябва първо да инсталирате помощна програма на вашия Mac, която действа като мост между вашия Mac и Android устройството ви. Тази програма се казва Android File Transfer, може да я изтеглите от официалния сайнт на Android. 1. Потърсете „Android File Transfer“ в официалния сайт на Android. 2. Стартирайте изтегления файл и плъзнете инструмента в папката Applications. 3. Кликнете двукратно върху инструмента в папката „Applications“, за да го стартирате. 4. Включете вашия Android телефон към компютъра си с помощта на USB кабел. 5. Вашият телефон трябва да се появи в току-що инсталирания инструмент. Използвайте различен USB порт и USB кабел (Windows / Mac) Ако сте преминали през стъпките описани по-горе и все още имате проблем, може би USB портът или кабелът, който използвате, са дефектни или повредени. Това, разбира се, ще попречи на компютъра ви да разпознае вашето устройство. За щастие повечето компютри имат множество USB портове. Опитайте друг порт на вашето устройство, за да видите дали телефонът ви се свързва. Освен това трябва да се свържете с друг USB кабел и да видите дали това кара вашия компютър да разпознае вашето устройство. Актуализирайте версията на вашата операционна система (Mac) В Windows можете да свържете Android телефон независимо от версията на вашата операционна система. На Mac обаче по-старите версии на macOS може да създадат проблеми с връзките с Android. Затова ако се появят такъв род проблеми, трябва да актуализирате вашата версия на macOS. Можете да направите това по следния начин: 1. Кликнете върху логото на Apple в горния ляв ъгъл и изберете „About This Mac“. 2. Кликнете бутона „Software Update“, за да актуализирате софтуера на вашия Mac. 3. Ако е налична актуализация на macOS, изтеглете и я инсталирайте на вашето устройство, след това опитайте отново връзката. Деинсталирайте други инструменти за свързване с Android (Windows / Mac) Някои производители на телефони предлагат свои собствени решения за свързване, като Samsung SideSync. Тези инструменти понякога пречат на стандартните методи за свързване с Android; такива конфликти могат да доведат до това, че компютърът ви изобщо да не разпознава телефона ви. Ако имате инсталиран някой от тези инструменти, опитайте да ги премахнете от компютъра, за да избегнете конфликти. Стартирайте инструмента Windows Device Troubleshooter (Windows) Windows 10 се предлага с няколко инструмента за отстраняване на неизправности, а един от тях е за отстраняване на проблеми с външни устройства като вашия Android телефон. Въпреки, че не винаги е перфектен, струва си да опитате. 1. Натиснете „Win+X“ и изберете „Windows PowerShell (Admin)“ или „Command Prompt (Admin)“ от списъка. 2. Въведете следната команда: msdt.exe -id DeviceDiagnostic 3. Трябва да видите „Hardware and Devices“, кликнете „Next“, за да оставите инструмента да открива проблеми с вашите устройства. Когато приключи, той ще предложи методи за отстраняване на откритите проблеми. Ако използвате по-стара версия на Windows 10, можете да намерите инструмента, използвайки следния метод: 1. Отворете „Settings“ на вашето PC, кликнете „Update & Security“ и изберете „Troubleshoot“ от лявата странична лента. 2. От списъка кликнете върху „Hardware and Devices“, за да стартирате инструмента за отстраняване на неизправности. Вижте как да използвате смартфона си като микрофон на компютър с Windows