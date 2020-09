Управлението на приложенията е водещ акцент в последните версии на Android. Потребителите вече имат достъп до функцията "Notification Bubbles", която работи както "Chat Heads" във Facebook Messenger. На практика с нотификациите от този тип можете да отворите чатовете в прозорци, които се показват върху други елементи на интерфейса. Идеята е да бъдете информирани за входящи уведомления и лесно да можете да се включите и продължите разговора. Всяка нотификация може да се разгърне и да показва допълнителна информация от приложенията и да бъде минимализирана, когато не се използва. Активирането на "Аlways-On-Display" функцията също може да показва "Notification Bubbles". Ако не желаете постоянно да виждате тези нотификации на смартфоните с Android има как да ограничите тяхната функционалност или да ги спрете напълно. Ето как можете да го направите, според HowToGeek. Спиране на Notification Bubbles за конкретни приложения 1. Плъзнете пръста от горната към долната част на екрана. 2. От падащото меню изберете символа с форма на зъбно колело. 3. Скролнете и изберете "Apps and Notifications". 4. В долната част ще видите "See All" съобщение, което показва общия брой инсталирани приложения. 5. Изберете приложение, на което искате да спрете нотификациите. 6. Натиснете "Notifications". 7. Кликнете върху "Bubbles". 8. Последната стъпка е кликването на бутона "Nothing Can Bubble". Спиране на Notification Bubbles за конкретни разговори 1. Ако дадено приложение поддържа функцията ще видите допълнителна икона в долния десен ъгъл на нотификацията. 2. Кликнете върху този символ, за да отворите плаващ прозорец. 3. Изберете "Manage". 4. Tака ще видите меню с опцията "Don't Bubble Conversation". Спиране на всички Notification Bubbles 1. Kликнете иконата с форма на зъбно колело. 2. Изберете "Аpps Andr Notifications". 3. Кликнете върху "Notifications". 4. Изберете опцията "Bubbles". 5. Преместете слайдера, за да активирате "Allow Apps To Show Bubbles". Още от Digital: 4 лесни начина за скриване и ограничаване на Android приложения