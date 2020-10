Google разработват олекотени версии на своите приложения, които са оптимизирани за смартфоните с по-слаб хардуер. Тази концепция на компанията е достатъчно развита да ни предложи заглавия като Google Go и Gmail Go. Предимствата на тези приложения е, че предлагат повечето функционалности, но са с много по-малък размер. Допълнителни оптимизации гарантират, че "Go" приложени ята работят достатъчно добре на бюджетните устройства. Android Go е името на операционната система, с която работят тези заглавия и също е създадена за смартфоните, които нямат мощен хардуер. По този начин дори най-евтините модели на пазара предлагат достатъчно смарт функционалности, за да се забавляват и свършат работата си. Сега разбираме, че едно от най-популярните "Go" приложения на Google вече може да се изтегли от всички потребители. Това е Gmail Go, което е достъпно за безплатна инсталация в Google Play, дори за устройствата, които работят със стандартната версия на Android, съобщава 9to5google. С този ход Google се надяват да накарат повече хора да изпробват Gmail Go и да се уверят, че въпреки по-малкия размер приложението предлага достатъчно функционалности. Бюджетната версия на Gmail има същата икона, но в долния част ще видите "Go" надписа, който индикира, че това Android Go базирано приложение. След като стартирате Gmail Go на смартфона ще забележите, че интерфейса е сходен. Все пак има няколко промени, които верднага ще ви направят впечатление. Можете да плъзгате пръста си и да скролвате между входящите съобщения, както и да добавяте персонализирани действия към всеки имейл Предвидена е и поддръжка за няколко акаунта. Gmail Go няма лента за навигация в долната част, тъй като Google Meet вече е интегирано към самото приложение. Работата с Gmail Gо изразходва много по-малко системни ресурси и тратик на интернет. Някои потребители на устройства с Android 11 вече започнаха да инсталират приложението, за да се уверят в неговите възможности. Oще от Digital: Google въвежда нови изисквания за смартфоните с Android Go от края на 2020г.