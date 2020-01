Има много начини да гледате безплатни документални филми, онлайн. Независимо дали искате да гледате документални филми за хора, наука, история, религия, изкуство или култура, винаги ще можете да намерите нещо на някой от следните сайтове, препоръчани от Make Use Of. 1. PBS Videos Тук ще намерите висококачествени документални филми, които можете да гледате безплатно. Съдържанието е разделено на четири основни категории. Категориите са изкуства и музика, храна, история и наука и природа. Има и недокументални видеоклипове. За тези, които са извън САЩ, ще трябва да използват VPN, за да гледат филмите. 2. SnagFilms SnagFilms предлага повече от 2000 безплатни документални филма, телевизионни епизоди и оригинални комедийни късометражни филми. Безплатните документални филми са в категории като спортисти и техните триумфи, ветерани и военни, преди те да станат звезди, истории за бежанци и имигранти, климатичните промени и околната среда. Решението на сайта да структурира категориите си по такъв начин е разумно, защото много по-лесно е да намерите документални филми, които иначе бихте пропуснали. 3. DocumentaryStorm DocumentaryStorm предлага куриран списък на безплатни документални филми от други места в мрежата. Всички видеоклипове в сайта са игрални филми, няма късометражни или мини-документални филми. Предлага се обичайната селекция от категории, включително изкуство, биография, конспирация, престъпност, околна среда, история, пари, политика, религия и наука. DocumentaryStorm също улеснява намирането на документални филми, които си заслужава да се гледат. Ако кликнете върху таба „Explore“, можете да видите Топ 100 документални филми на сайта, списък на новите заглавия и има функция „Изненадайте ме“. Когато натиснете „Surprise Me“, DocumentaryStorm ще стартира произволен документален филм от каталога си. 4. Films for Action Films for Action предлага повече от 2000 безплатни документални филма, на които може да отделите време. Ако проявявате интерес, сайтът разполага и с филми и трейлъри. Сайтът улеснява намирането на неща, които да гледате. Използвайки раздела „Explore“, можете да филтрирате по тема (налични са 40 секции), по държава, по интереси и дори по език. В допълнение към английското съдържание ще намерите и документални филми на испански, немски и датски език. На сайта няма реклами, но създателите му ще ви помолят за дарения. Безкрайните заявки са доста уморителни, но все пак е по-добре от това филмът ви постоянно да се прекъсва от реклами. 5. DocumentaryHeaven DocumentaryHeaven използва подобен подход като DocumentaryStorm. Сайтът използва източници на безплатни документални видеоклипове от цялата мрежа и ги показва всички на едно място. За да намерите най-добрите документални филми в сайта, можете да използвате раздела Топ 100 в горната част на страницата. Като алтернатива можете да преминете през различните категории, като натиснете раздела „Browse Documentaries“. Вижте как се снима късометражен филм със смартфон