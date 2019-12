През последното десетилетие, Apple доминира в технологичния свят със своя iPhone. Междувременно компанията се подготвя за следващите 10 години с най-различни проекти. Един от тези проекти има за цел да замести окончателно iPhone. От самоуправляващи се коли до смарт очила – плановете на Apple за продължаване на господството им през следващото десетилетие са наистина големи. За тях разказват от Business Insider. Умните очила на Apple Според доклад на The Information, Apple търси устройство, с което да замени iPhone. Съобщава се, че в централата на Apple в Купертино, Калифорния се обсъждат две устройства, които трябва да се появят през 2022 и 2023 година. Казва се, че първото устройство, очаквано през 2022 година, прилича на шлема за виртуална реалност Oculus Quest, има дисплей с висока разделителна способност, камери и възможност за картографиране на околността. Второто устройство, очаквано през 2023 година, прилича на слънчеви очила, с дебела рамка за да се приберат батерията и процесорите. Тези очила са предназначени за целодневна употреба и са стъпка по-близо до евентуалната цел на Apple да пуснат устройство, което да замести iPhone. Съобщава се, че Apple работи върху така наречените очила с увеличена реалност поне от 2015 година. Повечето услуги на Apple ще се обединят През последните няколко години Apple бързо се наложи като основен играч на пазара на абонаментни услуги и спечели преднина дори пред големи играчи като Netflix и Spotify. Започвайки с Apple Music през 2015 година, за последните няколко години Apple усилено настояваше за цифрови абонаменти. Само през 2019 година Apple пусна три нови абонаментни услуги: Apple News Plus, Apple TV Plus и Apple Arcade. Но следващият голям ход на компанията в тази сфера може да се окаже свиването. Apple обмисля пакет за абонамент, който да включва Apple Music, Apple TV Plus и Apple News Plus, според Bloomberg. И този план може би ще се реализира още следващата година, сочи доклада. Пакетът от услуги, за който се говори, че ще стартира следващата година не включва Apple Arcade – услугата за абонамент за видео игри, която Apple стартира през месец септември. Самоуправляващи се автомобили „Project Titan“ е тайното кодово име на проекта на Apple за разработване на самоуправляващи се автомобили. Той не е обявен официално, но се знае че по него работят хиляди служители. „Ние продължаваме да вярваме, че автономните системи дават огромна възможност и че Apple има уникални възможности да допринесе в тази област. Това е най-амбициозният проект за машинно обучение досега“, казаха от компанията в изявление пред CNBC през януари тази година. Най-бързият iPhone досега, със скорост 5G, може да се появи още през 2020 година Истината е, че Apple ще продължи да прави iPhone поне още няколко години, независимо от различните странични проекти, с които се занимава. Анализатори и медии очакват iPhone 12, който ще се появи през следващата година да има 5G свързаност. Според няколко доклада, следващият iPhone на Apple ще има хардуер, който му позволява да работи в 5G мрежи. Очаква се новият iPhone да има и по-добри камери и нов сензорен екран. Вижте Apple иска да създаде следващото поколение мултимедийни приложения за Windows