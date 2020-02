Милиони телефони се крадат всяка година и ако вашият е един от тях, информацията на How To Geek ще ви бъде от полза. От нея ще научите как можете да защитите телефона си предварително, както и какво трябва да направите, ако телефонът ви бъде откраднат. Активирайте дистанционното проследяване Дистанционното проследяване (наречено „Find My Device” на Android и „Find My iPhone” на iOS) ви дава възможност да проследявате местоположението на телефона и да изтривате от разстояние данните в него. Ако използвате Android телефон, отидете в „Settings“, отворете „Google option“, превъртете надолу до „Security“ и активирайте опцията „Find My Device”. След това можете да проследявате телефона си или да изтриете данните му от уеб страницата „Find Your Phone“. Ако имате iPhone, отидете в „Settings“, докоснете вашия Apple ID (вашето име), отворете iCloud settings и активирайте „Find My iPhone”. Сега можете да проследявате или изтривате телефона си от уебсайта iCloud. Използвайте силна парола Най-добрият начин да попречите на крадците да стигнат до данните в телефона ви е да използвате силна парола за заключване на екрана. В идеалния случай паролата трябва да съдържа малки и главни букви, цифри и символи. Можете да използвате инструмента „How Secure Is My Password“, за да разберете дали паролата ви е трудна за разбиване. Ако не искате да въвеждате сложна парола всеки път, когато използвате телефона си, активирайте биометрично удостоверяване. Face ID, сканиране на ириса или пръстовите ви отпечатъци са страхотни, сигурни възможности. Скрийте съдържанието на нотификациите Ако се притеснявате, че някой може да прочете текстовите съобщения и известията от заключения екран н ателефона ви, можете да скриете съдържанието им. На Android устройство, отидете в „Settings”, отворете „Sound and Notifications”, намерете опцията „When Device Is Locked” и я задайте на „Hide Sensitive Notification Content”. Ако натиснете „Don’t Show Notifications At All”, няма да виждате известията, дори когато телефонът ви е отключен. На iPhone, отидете в „Settings“, отворете менюто „Notifications” и докоснете опцията „Show Previews”. От тук можете да скриете визуализациите на известията на заключения екран или да се отървете от тях напълно. Ако имате iPhone с Face ID, по подразбиране, известията са скрити от заключения екран. Активирайте облачното синхронизиране Ако държите на данните в телефона си, трябва да активирате синхронизирането в облака. Така ако се наложи да изтриете всичките си снимки и контакти, ще знаете, че ще може да ги възстановите после от архива си. За Android телефони, отидете в „Settings”, „Accounts And Backup” и активирайте „Back Up My Data“. Това създава резервно копие на вашите контакти, информация за вход и настройки. След това изтеглете приложение като Dropbox, Google Drive, Google Photos или Amazon Photos, за да архивирате вашите документи, снимки и видеоклипове. Настройките и контактите автоматично се синхронизират с новия ви телефон. Можете да получите достъп до вашите снимки и видеоклипове от избраната от вас облачна услуга. За iPhones, отидете в „Settings“, докоснете вашия Apple ID (вашето име), отворете „iCloud settings“, oтворете „iCloud Backup“, и активирайте „iCloud Backup“. Когато си вземете нов iPhone, процесът на настройка ви пита дали искате да възстановите настройките, контактите, снимките и видеоклиповете от iCloud. Какво да направите, ако телефонът ви е изгубен или откраднат Ако телефонът ви има силна парола, синхронизира се в облака и е достъпен чрез дистанционно проследяване, не е нужно да се притеснявате твърде много, ако бъде откраднат. И все пак ето няколко допълнителни стъпки, които можете да предприемете, за да предотвратите достъпа на крадеца до личните ви файлове, контакти, снимки и акаунти: 1. Отидете на уеб страницата Find My Phone или iCloud, за да установите местоположението на телефона си. 2. Ако телефонът ви е бил откраднат и няма начин да си го върнете, изтрийте дистанционно данните в него. 3. След като изтриете данните от телефона си, свържете се с вашия оператор, за да съобщите за кражбата. По този начин вашата SIM карта ще бъде заключена и няма да може да се използва на друго устройство. 4. Дори и да сте активирали двуфакторна автентификация, добре е да проверите дали някой няма достъп до вашите акаунти. Разумно е също така да промените паролите си за всеки случай, особено за банкови и имейл акаунти. 5. Ако сте 100% сигурни, че телефонът ви е бил откраднат, обадете се на полицията. Вероятно няма да получите телефона си обратно, дори ако крадецът бъде хванат, но е добре да съобщите за кражбата. Вижте 6 полезни съвета да предпазим телефона си от кражба