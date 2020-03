Според pocket-lint погрешно е да мислим, че технологията е термин, който означава само микрочипове и дънни платки. Той може да означава работа в мрежа или сложни процеси на проектиране или всякакъв вид други неща. В архитектурата това означава, че се изграждат сгради, проектирани и изградени с технология, преминаваща през самите им скелети - независимо дали става въпрос за екологично значими мерки за енергийна ефективност или за изцяло нови начини за обработка на стъкло, за получаване на по-добри резултати. От Pocket-Lint са съставили галерия от снимки на някои от най-впечатляващите сгради, които са пример за съвременна високотехнологична архитектура. Taipei 101 Taipei 101 дълго време заемаше заветното челно място като най-високата сграда в света, но това не е причината да попадне в този списък. Тайван се намира в тази част на света, където редовно вилнеят бури и тайфуни, което го прави предизвикателно място за изграждането на небостъргачи, а този е висок 508 метра. Сградата е построена така, че да се уравновесява ефекта на люлеене от силните ветрове с масивна система от вътрешно махало, която е калибрирана до съвършенство. Гениално! Освен това сградата е построена по начин, който я е квалифицира за LEED Platinum Certification през 2012 година. The Edge The Edge представлява иновативна офис сграда, разположена в бизнес зоната Зуидас в Амстердам. The Edge се нарича най-зелената сграда в света. Британската агенция за екологичен рейтинг BREEAM, даде най-високия рейтинг за устойчивост, който някога е бил даван, което е доста похвално за The Edge. The Edge следи поведението на своите обитатели и с помощта на изкуствен интелект, тя успява да им предостави каквото е необходимо, когато е необходимо. Например The Edge използва мобилно приложение, за да проследи кога някой служител напуска дома си и тръгва за работа, така че когато пристигне за него да има усигурено свободно място за паркиране. Също така разбира кога се очаква в определени зони на сградата да има по-малко служители, така че секциите да могат да бъдат изключени, ако не се използват, да се намали осветлението и разходите за отопление. Burj Khalifa Сградата е разположена в Дубай и е най-високата в света. Когато се проектира една сграда особено с такъв размер, има безброй интересни предизвикателства, на които трябва да се намерят решения. В този случай предизвикателството е било как да се подава вода до 163-тия етажа на сградата, тъй като тя се намира на място със сух климат. Решението – масивен резервоар разположен на 40-ия етаж, както и още четири 900 000 литрови резервоара разположени около сградата. Водата от тези резервоари се пренася през повече от 100 км тръби из цялата сграда всеки ден, което пък допринася за охлаждането ѝ, тъй като е разположена сред облагородена пустиня. Световният търговски център в Бахрейн В началото може да не го осъзнаете, но разгледайте по-внимателно двете кули, които представляват Световния търговски център на Бахрейн. Точно така, това наистина са три вятърни турбини. Това вероятно би било достатъчно, за да обясни попадането на сградата в този списък. Но има още – технологични системи, включително слънчеви панели за захранване на осветлението на пътя около основата на сградата и енергийно ефективно флуоресцентно осветление, използвано в целия ѝ интериор. Apple Park Новият кампус на Apple е една от най-известните сгради в света през последните няколко години. Любопитни технологии, тук също не липсват. Сградата има стъклени панели, които са толкова огромни, че цената им възлиза на около $ 5 милиарда. Те използват технология за „изолация на основата“, за да отделят сградата от реалната повърхност на земята и по този начин да се избегнат щети при земетресения. Целият покрив също е покрит от слънчеви панели. Това е истинско убежище на технологии. Стадион на Тотнъм Хотспър Отборът на Висшата лига, Тотнъм Хотспър, се премести на новия си стадион в началото на 2019 г. Този стадион може да бъде даден като пример за „дом на множество убийствени технологии“. Тези технологии карат феновете на другите отбори да ревнуват и как иначе, как ви звучи кранове за бира, които пълнят чашата ви отдолу нагоре? По-вълнуващото обаче е, че стадионът всъщност има две игрища – за футбол и за американски футбол – които се разменят чрез сложен механизиран процес. Заслужава се да се наблюдава! Bloomberg в Лондон Това е друга сграда, която се надпреварва за титлата най-екологичен офис в света, в която работят около 4000 служители всеки ден. Сред основните иновации тук са специалните панели разположени на тавана, които комбинират технологии за подаване на въздух, охлаждане, осветление и заглушаване на звука (всичко в едно). Сградата също така има множество системи за опазване на водата и за естествен въздушен поток за охлаждането ѝ без никакви енергоемки системи. Amazon Spheres Разположени в сърцето на Сиатъл, The Spheres на Amazon са гигантски стъклени топки, изградени от стъкло и метал. Те представляват вътрешна градина, в която растат растения и високи дървета. Това е място където служителите на компанията се разхождат, мислят и провеждат срещи. Фасадата на The Spheres е покрита с 2643 стъклени панела. Впечатление правят невероятните живи стени, които са образувани от платна с размери 370 квадратни метра, изтъкани от 25 000 растения. Вижте най-дългите мостове в света