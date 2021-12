Google Play е онлайн портала с най-голямо разнообразие от мобилни приложения и игри. Собствениците на Android смартфони могат да избират от впечатляваща колекция от програми за забавление, комуникация и откриване на информация. Традиционно експертите на Google правят селекция с най-добрите заглавия седмици преди края на календарната година. Компанията спазва и сега своята стратегия, публикувайки кои са най-добрите приложения и игри през 2021г. Резулатите са доста любопитни и са спефицични за всяка държава, което предизвиква още по-голям интерес. Ето и кои мобилни приложения са предизвикали най-голям интерес сред българската аудитория през годината. AmazingTalker e онлайн езиков учител с персонализирани настройки за всеки профил. Поддръжката за външни приложения като Zoom е важно предимство, което улеснява над 500 хил. регистрирани потребители. Така можете не само да откриете перфектния учител, но и да се присъедините към част от преподавателите. Balance е приложение за медитация и подобряване качеството на съня, което предлага безплатен абонамент за първата година. След това цената е $11.99 месечно или %69.99 на година. Друго полезно приложение с повече от 1 млн. инсталации е Blossom, което предлага бърза идентификация на различни видове растения. Полезни съвети улесняват наторяването и присаждането на различни цветя. BoldVoice е подходящ избор за усъвършенстване на акцента и говора на английски с помощта на видео уроци от холивудски професионалисти. Clementine, Clubhouse, Colorize и DallyBean са други приложения, които попадат в челните места сред българската аудитория. Игрите отново са една от най-популярната категория приложения за смартфоните с Android. Водещо заглавие е League of Legends: Wild Rift с повече от 10 млн. инсталации и рейтинг от 4.1. Посветеното на героите от вселената на Марвел заглавие MARVEL Future Revolution също доминира предпочитанията на потребителите в страната. Pokemon UNITE попада отново в класацията с атрактивния формат на 5-на-5 битки между отборите. Разработчиците от Huuuge Games също намират своето място на първите позиции с Rogue Land - антична битка с чудовища и герои, която привлича внимание с реалистичния 3D геймплей. Последното предложения в категория "Най-съревнователни" ви подканва да разкриете мистерията на едно убийство. Това e Suspects: Mystery Mansion, което забавлява повече от 10 млн. потребителите в световен мащаб. Inked, JankenUP!, Knights of San Francisco, Overboard и Tears of Thems оглавяват секцията за независими игри през 2021г. Още от Digital: Google Play вече ще ни информира дали приложенията са сигурни и какви данни събират за нас